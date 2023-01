Un listado especificará qué animales de compañía se van a permitir tras la aprobación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales que prevé el Gobierno, más allá de perros, gatos y hurones, tal y como ha publicado este diario. La lista será positiva, es decir, marcará que animales sí se permitirán y el Gobierno tendrá un plazo de 4 años para publicarla. La comisión de expertos que elabore a lista debe tener en cuenta, según marca el proyecto de ley, tres criterios principales: que no atenten contra la seguridad ciudadana, la salud pública o la biodiversidad y el medio ambiente.

Lo que sí es seguro es que la ley prohibirá la venta de animales en tienda y el sector, que se ve en peligro, (en la Comunitat Valenciana hay 376 tiendas de animales) asegura que si se interpretan estos tres criterios principales "se pueden prohibir especies que están protegidas pero no prohibidas (como el Agaporni) o pequeños mamíferos (como los conejos, que crían con facilidad y si se escapan o no están controlados se pueden convertir en plaga)". La realidad, sin embargo, es que se desconoce con exactitud qué animales se incluirán en el listado y esta incertidumbre ha dado lugar todo tipo de interpretaciones de animales que podrían (o no) prohibirse en un futuro próximo.

Ahora bien, desde el sector animalista lanzan un mensaje de tranquilidad. Y es que los animales que se prevé que la ley prohíba son las especies exóticas. De hecho, las licencias para tener estos animales en la actualidad están paralizadas o llevan retrasos de más de un año.

"Los animales de compañía serán los mismos que ahora. Los más habituales, los que todos entendemos que son animales de compañía. Al final, se trata de eliminar de los hogares las especies exóticas. Eso sí, eso no significa que quien tenga una serpiente, o una araña o un escorpión se tenga que deshacer de él cuando salga la ley. Sólo lo tendrá que comunicar. Tendrá que decir que tiene ese animal y ya está. Y no podrá comprar más, eso sí", explica la jurista especializada en derecho animal, Amparo Requena.

Los establecimientos de venta de animales temen que la ley conlleve, además, la legalización de criaderos ilegales. Y es que en lo único en lo que coinciden animalistas y tiendas de venta de animales es en que el 95% de los criaderos actuales son ilegales. La ley, sin embargo, perseguirá esta práctica y controlará la cría indiscriminada de perros y gatos en pisos que no cumplen la normativa y venden los animales por internet. Adiós también a los cachorros en escaparates, jaulas y espacios minúsculos.

Los cachorros, con su camada, con su madre y en un entorno adecuado

"Los cachorros deben estar con su camada y con su madre. Socializando hasta los dos o tres meses, en un entorno saludable y adecuado que permita que se desarrollen como animales sanos y equilibrados", explica Requena. Y eso es lo que potenciará esta ley. "La crítica de las tiendas de animales no se entiende porque se controlará la venta por internet y se perseguirán los criaderos ilegales que tiene ahora un negocio que se va a acabar. Quien quiera criar debe reunir los requisitos y solicitar ser núcleo zoológico. Se trata, en definitiva, de eliminar camadas indeseadas que acaban en abandono y regular un negocio que ahora no tiene controles", añade Requena, en ras de defender una ley que persigue en bienestar animal ante el cambio que supone que los animales ya no sea considerados objetos sino "seres sintientes