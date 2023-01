Isaura Navarro: "El Gobierno tiene la obligación ética de corregir su postura sobre el trasvase"

A Isaura Navarro le persiguen los focos. Como secretaria autonómica de Salud Pública tuvo que gestionar una pandemia y ahora, en apenas tres meses como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha tenido que lidiar con dos patatas calientes: la crisis de las renovables que se abrió en su partido (Compromís) y la polémica del agua, que ha enfrentado al Consell con el Gobierno.

Un choque en el que ha sido el rostro visible de la Generalitat y que, bromea, le ha costado un orzuelo por las veces que ha tenido que medir sus palabras al ser preguntada por la actitud de Moncloa. La entrevista se produce en pleno giro de la polémica. Acaba de trascender el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto del ministerio y atiende a Levante-EMV nada más terminar la reunión de urgencia con Ximo Puig para analizar su alcance. Con el aval del órgano consultivo a las tesis valencianas, Navarro ve necesaria una rectificación de Teresa Ribera.

¿El dictamen del Consejo de Estado obliga al Gobierno a corregir su postura sobre el trasvase?

Obligado no, porque es un órgano consultivo, pero debería hacerlo. No existe una obligación legal pero sí ética. El Consejo de Estado está llamando la atención sobre la modificación que se ha operado de la disposición adicional novena y le parece más adecuada la que tenía una correlación entre el plan de inversiones para mejorar el estado del río y la fijación de los caudales ecológicos. Y no que tenga unas subidas que ya no guardarán relación con la situación del Tajo.

¿Confiáis en que va a hacerlo?

Emplazamos a hacerlo. El Gobierno tiene siempre la obligación de dialogar.

¿Si va al Consejo de Ministros del martes, ve opción para recuperar la disposición novena?

El texto de esa disposición es el de consenso y está ahí. El Gobierno podría perfectamente volver a ese texto. Puede hacerlo, en sus manos está.

"Dado que había un acuerdo, hubiera sido deseable que el ministerio hubiera contado más con la Comunitat Valenciana"

¿Durante el Consejo del Agua nunca visteis el documento que se votaba?

El único texto que teníamos, como reconoce el Consejo de Estado, era el texto consensuado. Nunca se ofreció un texto alternativo. Nunca. Se dijo que se podían hacer mejoras, escuchando las aportaciones de todos, pero ahí había posiciones encontradas entre Castilla-La Mancha y nosotros. A ellos no les gustaba el texto propuesto y a nosotros sí. Verbalicé que cualquier modificación de ese texto suponía que pasábamos de estar a favor de la disposición adicional que nos habían remitido a ser contraria.

Niega entonces la versión de Ribera de que fue una propuesta del Consell de “último minuto” y que no generó consenso.

No era una propuesta valenciana sino la que nos remitió el ministerio a todos los miembros del Consejo Nacional del Agua. No era una enmienda, era el texto del Gobierno.

¿Cuándo se pacta ese borrador?

Se negocia entre la Generalitat y el Gobierno antes de ese Consejo del Agua y durante mucho tiempo. Esto lleva un año negociándose. Y forma parte del real decreto.

"No es adecuado que el Gobierno nos acuse de buscar solo el interés de la C. Valenciana. Lo más importante es el río"

¿En qué momento empiezan a sospechar que ha sido eliminada?

Cuando Castilla-La Mancha, que había anunciado un voto en contra, vota a favor. La confusión generada nos hace estar alerta y en permanente contacto con el ministerio ante el riesgo de que se introduzca cualquier modificación.

¿El ministerio ha sido opaco?

Bueno...El ministerio, dado que había un acuerdo entre las inversiones realizadas y el caudal ecológico acorde a esas inversiones, hubiera sido más deseable que el ministerio hubiera contado más con esta comunidad autónoma, que siempre ha estado dispuesta a la negociación y al diálogo y a los puntos de equilibrio entre la sostenibilidad del río y garantizar un caudal suficiente para las necesidades socioeconómicas de la agricultura del sur de Alicante.

La postura del Gobierno es legítima, pero ¿por qué no ha ido de cara en este proceso?

Eso se lo tienes que preguntar al ministerio.

¿Pecaron de exceso de confianza? ¿Se confió demasiado en la palabra del ministerio?

En absoluto, siempre hemos estado preguntando, negociando y dialogando. En absoluto.

"Buscamos el equilibrio entre la realidad ambiental a la que nos enfrentamos y las necesidades socioeconómicas"

¿Molesta más el cambio de criterio o las formas?

Lo que entendemos adecuado es el diálogo permanente, la transparencia y una postura de equilibrio. En este caso, lo más importante es el río y no lo son ni los intereses de Castilla-La Mancha, ni los nuestros. Son los de la sostenibilidad. Por eso nosotros hemos apostado por más de 1.600 millones de euros en inversiones, para garantizar que el río esté en buenas condiciones. De otra parte, trabajamos desde hace años en la soberanía hídrica de nuestro territorio y esas inversiones son para mejorar nuestro acceso al agua por distintas fuentes: regadíos, desaladoras, depuración de aguas... Estamos haciendo los deberes y preparándonos para esta situación de cambio climático. Con todo ese trabajo hecho, buscamos puntos de equilibrio entre las necesidades socioeconómicas y la realidad ambiental a la que nos enfrentamos.

Y con todo esto, ¿os parece injusto que el Gobierno os haya acusado de buscar solo el interés particular de la Comunitat Valenciana?

Creo que no es adecuado señalar eso, porque precisamente con la disposición adicional novena de lo que hablamos es de que el caudal ecológico sea determinado año a año en función de la calidad del río.

¿Se ha tenido que morder mucho la lengua durante estas semanas?

Bueno...me ha salido un orzuelo, a los hechos me remito.

Visto que el dictamen prueba que la disposición adicional sí estaba en el borrador que se vota en el Consejo del Agua, ¿os sentís engañados por el Gobierno?

No se trata de hablar de engaño, sino de recuperar el espacio de diálogo y que el Gobierno atienda lo que le plantea el Consejo de Estado y retome el texto de la disposición adicional novena, que tenía todo el sentido como está diciendo el Consejo de Estado: coherente y de coordinación, de lo que carece el texto actual.

"No abogamos por un nuevo trasvase. Cualquier ecologista puede comprender y aceptar nuestro posicionamiento"

¿Han hablado con el ministerio tras conocer el dictamen?

Sí, hemos hablado.

¿Y cuál es su postura?

Les pedimos que atiendan las recomendaciones que efectúa el Consejo de Estado.

Muchas organizaciones ecologistas no apoyan el trasvase. ¿Le inquieta que el rol adoptado por Compromís en esta crisis no se entienda en su electorado y pueda tener un coste?

Nosotros no estamos abogando por un nuevo trasvase. Este ya existe. Lo que planteamos es la necesidad de garantizar la sostenibilidad del río, se lleven a cabo las inversiones para depurar aguas en Madrid, que ha convertido en una alcantarilla las aguas del Jarama que acaban en el Tajo, lo que perjudica tanto a la cantidad como a la calidad del agua del río. Apostamos por nuestra soberanía hídrica y cuidando al río de manera global. Nuestro posicionamiento tiene criterios que cualquier ecologista puede comprender y aceptar. No hay conflicto, pero cuando las cosas no son ni blancas ni negras a veces es complicado que se entienda. Estamos en manos de la prensa

¿Asistir a una manifestación con Vox y Mazón complica trasladar ese mensaje?

No estamos por guerras del agua, sabemos que no es un recurso infinito. Nuestra obligación es cuidar este recurso. Esto no va de construir campos de golf ni macrourbanizaciones, sino de cuidar algo tan importante como el agua para garantizar el presente y el futuro.

Usted se presenta como número dos por Valencia a las autonómicas. ¿Entiende que ese puesto le corresponde a Iniciativa (su partido) al tener Més el cabeza de lista?

No está reservado para Iniciativa en el reglamento de primarias y por tanto está en manos de la gente que se apunte el determinar quién ocupa ese puesto.

Competirá con María Josep Amigó, Rosana Seguí y también con Paula Tuzón, de Iniciativa, su partido, y exmano derecha de Mireia Mollà en la conselleria, ¿las heridas por la destitución de Mollà siguen abiertas?

Yo no tengo ninguna herida, al contrario. Las cuatro somos compañeras y cualquier persona que ocupe ese puesto, mujeres de Compromís y trabajadoras, lo hará estupendamente.

¿Iniciativa ha perdido peso sin Mónica Oltra? ¿Ve riesgo de que Més se haga con todo el espacio?

Yo no hablo de peso. Oltra sigue, que parece que no, pero es un valor político fundamental y que seguimos todos teniendo presente.

¿Entiende que a la vicepresidenta Mas le hayan salido competidores para encabezar la lista de Alicante? ¿Es un riesgo que un activo como ella pueda quedar fuera de las Corts?

Espero que la gente de Alicante sepa valorar el grandísimo trabajo y el esfuerzo que ha hecho Aitana dando ese paso adelante en un momento muy complejo y la voten para ser la cabeza de lista por Alicante. Es la mejor candidata sin duda.

Sobre energía y renovables. ¿Apuesta por el decrecimiento como apuntó el síndic Vicent Cucarella en su informe general?

Estamos en una situación de emergencia climática, tenemos que hacer una reflexión sobre por qué hemos llegado aquí y tomar las decisiones que corresponder al respecto. Si hablamos de energía, obviamente tenemos que controlar el consumo. Esto es lo que está haciendo toda Europa. Ha de ser una reflexión social. Desde aquí, nosotros apostamos por las renovables promoviendo el autoconsumo y las comunidades energéticas locales. Además, estamos haciendo una planificación territorial para invitar a las empresas de renovables a apostar por terrenos degradados y en desuso y no tanto por cultivos agrícolas que queremos proteger o por serias afecciones al territorio.

¿Al ritmo actual de despliegue se puede aspirar a la soberanía energética?

Vamos a muy buen ritmo. El autoconsumo está más que duplicado respecto al año anterior. La apuesta por el autoconsumo del pueblo valenciano está siendo extraordinaria y también del sector empresarial. Y tramitamos todos los expedientes que se nos ponen encima de la mesa, porque hay empresas que hacen sus propuestas y hemos de tramitarlas para ver la afección que tienen en el territorio. Algunas se aprueban y otras, no, en función de los lugares que han elegido. Ahí, nuestra apuesta es ser nosotros los que les ofrezcamos los terrenos que consideramos más adecuados.

Medio Natural elaboró un mapa, pero Paisaje no la sigue. ¿Es porque se elaboró en la etapa de Mollà?

No es así. Estamos trabajando en una comisión de trabajo con Economía Sostenible, Territorio y nosotros y estamos trabajando en establecer todas las capas que hay que tener en cuenta: la agricultura, otras afecciones medioambientales como las zonas protegidas...son capas que hay que superponer para tener un mapa conjunto de la Comunitat Valenciana. En eso estamos trabajando para tenerlo cuanto antes.