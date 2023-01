Cuando acababa de trascender que se suspendía el juicio de la Gürtel contra Francisco Camps y 25 personas más, por un momento el juicio del caso Taula por los contratos «zombis» también estuvo en el aire. Tras la lectura del escrito de acusación y antes de iniciar las cuestiones previas, uno de los acusados planteó una sorpresiva cuestión al tribunal. «No tengo dinero, no tengo un duro. No he podido venir antes a hacer esto. Soy un ignorante, soy un trabajador. Solo quiero decir la verdad, me hace falta un abogado. Tengo derecho, ¿no?» , aseguró Francisco Javier Cañizares Cara, quien comunicó el jueves al tribunal que renunciaba a su abogada y solicitaba uno de oficio. Su letrada se enteró de la renuncia mientras lo comunicaba al tribunal. El desconcierto se apoderó de la sala porque parecía que el juicio se iba al garete. «¿Tengo que ir con un abogado que dice lo contrario de lo que yo digo? Yo no trabajé en Imelsa. Yo he trabajado en el PSOE de mantenimiento. Quieren que diga mentiras. Quieren que diga mentiras por cojones. Quieren que diga una cosa cuando no es la verdad», se quejó. Cañizares Cara, que concurrió de número siete de la candidatura socialista de Bellús en 2015, está acusado por la Fiscalía de haber cobrado 108.344,60 euros de Imelsa como consejero del entonces diputado Toni Gaspar. Cañizares Cara firmó «un contrato simulado con Imelsa del 1 de diciembre de 2011 al 31 de mayo de 2015. El acusado jamás acudió a la sede de Imelsa ya que trabajaba para el PSOE», según la acusación de la Fiscalía. Finalmente el juicio siguió adelante, al aceptar Cañizares continuar con su letrada.