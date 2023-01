Mamen Peris: "Se han hecho tonterías en los pactos, le hemos dado demasiado poder al PP"

El despacho evidencia el proceso de cambio. Apenas hay decoración porque a su nueva ocupante, la síndica Mamen Peris, todavía no le ha dado tiempo a poner en orden el que será su nuevo rincón en las Corts. Tampoco lo ha habido para que la nueva imagen tras la refundación luzca en el desplegable de una de las paredes. Sí lo hace, con un folio pegado a posteriori, en algunas carpetas encima de la mesa. En esa transición, Peris será la nueva voz de Ciudadanos en el parlamento valenciano con la esperanza de que los tres meses que quedan de legislatura no sean los últimos del partido en la cámara.

Elegida síndica a cuatro meses de elecciones y con las encuestas en contra, ¿oportunidad o un problema?

Siempre trato de ver las cosas en su lado positivo. Es un reto valiente, pero un reto ilusionante. El grupo parlamentario ha de ser el bastión para el resto de grupos municipales de la Comunitat Valenciana. Ya he convocado a concejales y alcaldes para la próxima semana para trabajar codo con codo en el municipalismo como herramienta útil.

¿Se esperaba la dimisión de Ruth Merino?

Toda dimisión es una decisión personal, ella ha medido el cómo y el cuándo, los demás lo aceptamos. Algo que le honra es que haya dejado el acta, no todos lo han hecho.

Se fue diciendo que no sabía si ahora votaría a Cs.

Tenemos el reto en tres meses de hacer que la gente no diga eso, sino todo lo contrario, que se sientan orgulloso de un partido liberal y necesario y más en nuestra comunidad.

¿Qué ha pasado en Ciudadanos para que sea la sexta síndica en dos legislaturas?

No lo sé, pero asumo esto con responsabilidad. Los cambios no son malos, cada cambio nos ha fortalecido, hay momentos que son duros, pero esos momentos te fortalecen. Es importante aprender de los errores y estoy a gusto en un partido que reconoce los errores porque puedes cambiarlos.

¿Se va a notar la refundación en el día a día del partido?

Ya se está notando. Lo primero que hemos hecho es reabrir el canal de comunicación donde nos llegan las posiciones del partido, los argumentarios, todos los actos…Se ve un trabajo en equipo y hemos decidido que todos los puestos que vayamos a cubrir dentro del partido, primero se ofrecerá a los afiliados que, obviamente, deberán pasar por recursos humanos con mérito y capacidad, claro.

¿Habrá una oposición más dura o se apostará por la moderación?

La oposición hay que hacerla con firmeza, pero con mano tendida. Puedo ser muy dura a la hora de criticar, pero solo criticando no avanzamos; yo quiero hacer una crítica y proponer una solución.

¿Es una forma de tratar de separarse del PP?

Completamente. El PP solo critica, no da soluciones. Pero no solo el PP, es la forma de actuar del bipartidismo. Ellos son alternancia, no alternativa

¿Algún objetivo parlamentario para estos tres meses?

Este miércoles presentaré un plan en la pregunta al president, será sobre cuál es el presidente que cree que quieren los valencianos. Vamos a hacerle reflexionar.

Síndica en las Corts y también en la ejecutiva estatal, ¿es la favorita para ser la candidata a la Generalitat?

Eso lo dirán los afiliados.

¿Pero se presentará a las primarias?

En septiembre prometí dos cosas: que habría lista autonómica en la Comunitat Valenciana, y ya se ve, vamos a tener las primarias en febrero, y que me iba a presentar para ser candidata por la provincia de Valencia. Lo que no he decidido todavía es si candidata a la Generalitat o solo a la circunscripción, tengo que hablarlo con mi compañero José Miguel Saval, que se presentará por Alicante, porque no hemos tenido tiempo todavía.

¿Descarta una lista con el PP?

Hemos salido de la asamblea diciéndolo muy claro, el votante debe saber que los pactos son a posteriori, nosotros tenemos nuestro espacio liberal y estamos ilusionados. Nada de pactos previos.

¿Qué se va a hacer con municipios como Sant Joan d’Alacant donde los representantes de Cs han pactado ir con el PP?

A nivel ejecutiva no consta ningún pacto previo, es un alcalde que ha repartido el poder. Anticipar con quién íbamos a pactar después de las elecciones ha sido uno de los errores de Cs, nos ha debilitado.

¿No hay socios preferentes para después de elecciones?

En absoluto. Creo que hemos de volver a los pactos de lápiz y papel, sobre ideas; se han hecho muchas tonterías en los pactos.

¿Por ejemplo?

Se han repartido mal, nos hemos equivocado. En 2019 se le dio demasiado poder al PP; por ejemplo en Alicante, ¿por qué el PP se ha quedado con la presidencia de la Diputación y la Alcaldía? No lo veo justo. Hay en otros sitios que ha sido más justo como Vilamarxant, donde han sido dos años para nosotros y dos para el PP.

¿Un gobierno con Vox es incompatible?

Sí, Vox y Cs somos incompatibles para compartir gobierno. Vox está muy alejado de lo que es un liberal, no respeta los derechos y las libertades, nos lleva a mirar hacia atrás. El ejemplo es Castilla y León. Y eso es culpa del PP, que se hable de temas que ya estaban superados. En derechos y libertades no podemos ir hacia atrás. Vox representa el voto del enfadado y yo ese voto no lo quiero.