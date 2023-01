La consellera de Innovación y Universidades Josefina Bueno, ve "encaminado" firmar el Plan Plurianual de las universidades valencianas y se ha mostrado optimista con poder sellarlo en marzo.

Según ha afirmado hoy Bueno, existe "predisposición de todas las partes" para llegar a un acuerdo antes de que acabe la legislatura. La financiación plurianual es una reivindicación histórica de las universidades que lleva más de dos años de negociación en despachos.

El nuevo plan permitiría a los campus embarcarse en proyectos de investigación e infraestructuras a largo plazo, ya que conocerían de antemano el dinero con el que cuentan durante varios años, y no solo para el corriente, como sucede ahora, lo que limita su margen de actuación. Además, se trata de un solo plan de financiación para las cinco universidades públicas valencianas, en lugar de los cinco planes distintos que había hasta ahora.

La ausencia de este plan, de hecho, ha provocado problemas en las universidades valencianas. Por ejemplo, una huelga de los 170 informáticos de la Universitat Politécnica de València, que reclaman que se iguale su sueldo con sus compañeros del resto de universidades (cobran un 10 % menos). La UPV ya ha declarado que hasta no conocer el presupuesto con el que cuentan el año que viene o la financiación plurianual, no podían comprometerse a pagar ese dinero.

También sucede lo mismo con las protestas del profesorado asociado, que reclaman que se les asimile dentro del profesorado de las universidades públicas. Sin conocer el dinero que recibirán los próximos años las universidades no pueden embarcarse en unas inversiones que no saben si podrán pagar.

La consellera asegura que busca un plan "fruto del consenso de todas las universidades, ya que cada una tiene sus singularidades y especifidades". La consellera ha agradecido el esfuerzo de los equipos económicos de las universidades ya que "cada universidad tiene sus titulaciones y diferencias".

Dotación de presupuesto

La Generalitat Valenciana ya ha aumentado el presupuesto de las universidades en casi 31 millones, lo que los rectores y rectoras acogieron positivamente para cerrar sus presupuestos.

Por un lado, el Consell aumentó la subvención ordinaria de las universidades en el capítulo 1, que pasa de 777 millones (2022) a 824 millones (2023). Además, los complementos retributivos del personal de las universidades pasan de 36 a 43,5 millones.

Además, también se han abonado 95 millones para el Plan de Financiación que equivale a lo pagado en concepto de deuda histórica. A ello se añaden los 21 millones del convenio colectivo para las mejoras retributivas de los trabajadores y trabajadoras, el aumento de becas y la rebaja de las tasas de un 30%.

Con relación a este asunto, el Pleno del Consell autorizó incrementar la dotación presupuestaria destinada a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana para compensarlas por la reducción del precio de las tasas universitarias con casi 26 millones de euros correspondientes al curso 2021-2022. La finalidad de esta subvención es compensar a las universidades públicas por la reducción del precio del crédito en las enseñanzas de grado y máster en el curso 2021/2022.

Sobre el convenio colectivo, la Conselleria ha organizado reuniones para ultimar los flecos jurídicos. El instrumento jurídico para desbloquear el convenio colectivo pasa por modificar el decreto 174 que recoge las retribuciones del personal laboral. El próximo viernes por la tarde, la consellera se reunirá con la secretaria autonómica de Universidades e Investigación y los equipos económicos de las universidades para seguir abordando el tema.ç

Según ha afirmado Bueno “ningún gobierno anterior ha hecho tantos esfuerzos por la formación universitaria, que incluye el pago de la deuda histórica, el aumento del presupuesto dedicado a investigación y ciencia, la apuesta por el retorno de talento excelente con el Plan GenT o la ayuda a las familias que tienen hijos en formación universitaria con la rebaja del 30% de las tasas, además de ser la Comunidad Autónoma con más ayudas y becas a nivel estatal, lo que permite que ningún estudiante se quede fuera de la universidad por motivos económicos”.