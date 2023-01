Los proyectos de ley relacionados con los animales son dos y generan debate. Por una parte está la ley de Bienestar animal y, por la otra, la reforma del Código Penal. La Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal está paralizada en la actualidad por discrepancias entre el PSOE y Podemos por la inclusión o no a los perros de caza en la normativa garantista. El proyecto de ley de reforma del Código Penal, por su parte, contempla nuevas penas contra los ciudadanos que maltraten o causen la muerte a algún animal, pero eludir la cárcel "será fácil" para el maltratador.

Así, las dos normativas persiguen la protección animal pero, mientras la primera persigue erradicar el maltrato, la segunda "despenaliza" este delito ya que, aunque aumenta la pena de prisión hasta los dos años, también incluye la posibilidad de pagar una multa. Por ello, desde el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) lamentan que la reforma en sí "suponga retroceder 50 años" en lo que a la protección animal desde los juzgados se refiere. Y dan la voz de alarma ante un cambio "del que no se está hablando" y que critican expertos, juristas, animalistas y protectoras ya que "de nada sirve endurecer las penas si, finalmente, el maltratador no va a a entrar en prisión".

Denuncias en aumento

Las denuncias por maltrato animal llevan años en aumento en la Comunitat Valenciana. Así, en 2021 (aún no se han publicado los datos de 2020) hubo 770 infracciones administrativas (multas) y 149 delitos según el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Desde 2019, la cifra se ha disparado al aumentar las denuncias de maltrato animal en un 33%. Los expertos aseguran que la cifra va en aumento, no porque exista más maltrato animal, sino porque se denuncian más casos gracias a una mayor concienciación. Que estas denuncias continúen su curso en el juzgado es otro cantar ya que son procedimientos "muy difíciles y costosos para los que necesitamos que se endurezcan las penas no que abra la posibilidad de pagar una multa".

Un informe de la Fiscalía General del Estado de septiembre de 2021 también sugería que endurecer las penas a base de multas podría no ejercer un efecto disuasorio. En España hubo, en 2021, un total de 11.344 infracciones administrativas, 957 delitos y 552 personas arrestadas por situaciones relacionadas con el maltrato o el abandono animal.

"La pena máxima ahora es un año y medio de cárcel. Hagas lo que hagas. Por eso pedíamos un endurecimiento de las penas de prisión. Pero ¿qué han hecho? Pues han aumentado las penas hasta los 2 años, que no vale para nada porque si no hay antecedentes penales no se entra en la cárcel por una condena así. Y encima, en todos los supuestos se dice que la pena puede de ser prisión o multa. Esa es la clave. No prisión y multa, sino prisión o multa. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que nadie va a entrar en prisión por maltratar a un animal. Aunque le haya sometido a la tortura más atroz. Y se van a poner multas que, en el código penal son irrisorias. Nos tocará ir a la vía administrativa porque el procedimiento penal no va a servir para nada. Al que tenga dinero no le va a importar y así perdemos una gran oportunidad y vamos hacia atrás en protección animal en lugar de ir hacia delante", explica la vicepresidenta de la Sección de Derecho Animal del ICAV, Amparo Requena.

El animal regresa con su maltratador

Además, la reforma del Código Penal también permite el regreso del animal a su propietario después de la pena establecida por maltrato. La Fiscalía General del Estado realizó un informe en el que pidió la revisión del texto para que se incluyera una nueva pena que consista en la privación de la titularidad o posesión del animal víctima del delito. "Le quitas el animal a un maltratador pero de forma cautelar. La protección debe consistir en evitar que el animal regrese junto a su maltratador, como mínimo. Pero no es así. El Código Penal sí dice que hay que decomisar definitivamente los objetos que estén relacionados con el delito, pero los animales, no", concluye Requena.