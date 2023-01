Los magistrados de la sección segunda que presiden el juicio por la pieza de los zombis del caso Taula han decidido sacar del juicio al asesor zombi del PSPV en la empresa pública Imelsa, Francisco Cañizares Cara, para evitar suspender el juicio, según acaban de decidir. El exasesor de Imelsa que admitió cobrar de la empresa pública aunque trabajaba para el partido insiste en la pérdida de confianza con su abogada y renuncia a su defensa. La letrada también ha manifestado su decisión de no defenderlo.

La situación vivida entre ayer y hoy es cuanto menos, rocambolesca. En el primer día del juicio el exasesor zombi del PSPV, Francisco Cañizares Cara, se dirigió al tribunal para preguntarse: "¿Tengo que ir con un abogado que dice lo contrario de lo que yo digo? Yo no he trabajado en Imelsa. Yo he trabajado en el PSOE de mantenimiento, Quieren que diga mentiras. Quieren que diga mentiras por cojones. Quieren que diga una cosa cuando no es la verdad", aseguró el acusado, que estuvo contratado en Imelsa como asesor del entonces diputado, Toni Gaspar, actual presidente de la Diputación de València.

En la jornada de hoy, el presidente del tribunal ha leído un escrito de Cañizares Cara en el que señala que la letrada que lo defendía estaba "contratada por el Partido Socialista". Y que "no siento que mis intereses se estén protegiendo. Quiero que esta pesadilla termine cuanto antes. Y quiero un abogado que defienda mis intereses".

Un escrito que ha sido contestado por la propia letrada, Nuria de Antonio. "No tengo que justificar cada dia mi trabajo. Ayer se presentó formalmente la renuncia (de su defendido). He pedido amparo al Colegio de Abogados. Su estrategia quedó retratada. Además de su falta de capacidad para entender un juicio. Pero no voy a venir aquí cada día para defenderme. Se ha producico una pérdida total de confianza entre abogado y cliente. Y aún tuve la suficiente paciencia ante las manifestaciones del señor Cañizares que fueron muy graves".

Ante la renuncia respectiva entre la abogada y el acusado, y la negativa del señor Cañizares a conformarse con los hechos contra él, los magistrados han tomado la decisión de extraer su caso en una pieza separada, como ya se hizo en el caso Emarsa, para ser enjuiciada más adelante.