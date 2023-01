Los diez trabajadores de Ciegsa e Imelsa que han admitido haber cobrado sin trabajar han comenzado a declarar ante los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València que juzga la pieza del caso Taula sobre los contratos zombis. Los diez acusados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que, a cambio de la confesión y devolver el dinero que cobraron indebidamente, obtendrán una condena que les impide entrar en la cárcel. Los diez acusados conformados sólo contestan a las preguntas del Fiscal Anticorrupción y las de su abogada o abogado.

El primero en declarar ha sido José Estarlich, presunto testaferro de Marcos Benavent, quien ha admitido que su contrato en Imelsa fue "una pantomima que tenía montada para tener mas tiempo libre, para hacer gestiones mías y de Benavent". Estarlich ha admitido que cobró 14.300 euros de Imelsa sin trabajar. Y que el contrato se debió a que "Benavent, al que conocía previamente, decidió ayudarme en una situación difícil. Necesitaba liquidez y la solución fue que me contratara para tener dinero y hacer gestiones mías y particulares de él".

Ha seguido el exfutbolista del Olímpic de Xàtiva, Miguel Ángel Mullor, que ha admitido que fue "contratado por Alfonso Rus en imelsa. Yo tenia un contrato en el club por jugar. Cobraba de Imelsa cuando jugaba como futbolista en el OlÍmpic" por asesorar al entonces diputado del PP, Isidro Prieto al que Mullor ha admitido que "no lo conozco para nada". Mullor ha confirmado que "ha devuelto el dinero. Todo".

También ha apuntado hacia Alfonso Rus y Emilio LLopis, el acusado Manuel Gómez, contratado en la empresa pública Ciegsa. "Me encontraba en paro a los 60 años. Aporté curriculums a todos los de mi alrededor. También a Alfonso Rus. Me llamaron por medio de Emilio Llopis, me dijo que me llamarían de Ciegsa para que me hicieran una entrevista". Y tras ser contratado "estuve en Ciegsa a plena disposición del consejero delegado de Ciegsa. Pero me daban trabajo en el PP de Valencia, era donde realizaba la mayor parte de mi trabajo". Gómez Pérez ha señalado que ha devuelto "parte del dinero. 10.000 euros.Y me comprometo a devolverlo todo el resto", ha asegurado.

