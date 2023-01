Del Congreso a las Corts con el objetivo de que, en un futuro, sea el Congreso el que dé la luz verde definitiva, que es sobre el que cae la competencia. Es el recorrido que debería hacer la nueva propuesta de Compromís para mejorar la financiación autonómica, una proposición de ley que este jueves se ha registrado en el parlamento valenciano, con la firma de Cs y Unides Podem, y en la que, entre sus medidas, plantea que se tenga en cuenta la población de derecho y no la ajustada, lo que mejoraría los recursos para la Comunitat Valencaina.

La proposición de ley es la misma que Joan Baldoví, diputado de la coalición valencianista, llevó al Congreso en octubre y cuya tramitación fue denegada por la Mesa del Congreso. El motivo es que el Gobierno consideró que la propuesta supondría un aumento de gasto, lo que le permite vetarla, como así hizo expresando su disconformidad con que se tramite. Rechazada en el parlamento estatal, Compromís la ha llevado, tres meses después, a la sede autonómica.

En este sentido, la propuesta supondría una modificación del modelo de financiación autonómica a partir de diferentes cambios. El más destacado es el de tener en consideración la población de derecho y no la ajustada. Como el reparto de recursos se haría a partir del total de población de la Comunitat Valenciana respecto a España y no según los cálculos que suponen la fórmula de "ajustada", que diluye el peso total en la ecuación, la Generalitat recibiría una cantidad mayor.

A esta medida se le añade la petición de unificar los distintos fondos de nivelación en solo uno que garantice que las necesidades de los servicios públicos estén cubiertas. También plantea que la Airef haga un estudio de la deuda generada desde 2001 por la falta de financiación y finalmente se condone ese importe. El portavoz adjunto de Compromís Carles Esteve ha señalado que la medida servirá para que los grupos se pronuncien sobre la medida y ha lamentado que haya diputados valencianos que "dicen una cosa aquí y otra en el Congreso".

"Acciones legales"

No es la única medida que ha recibido el registro de las Corts este jueves sobre financiación autonómica. Ciudadanos ha presentado una PNL (Proposición No de Ley) en la que reclama instar al Consell "a emprender cuantas acciones legales sean necesarias contra el Gobierno de España para garantizar una financiación justa para todos los valencianos". Esto supondría que la Generalitat denunciase al Ejecutivo central porque la actual financiación autonómica no respeta la "igualdad, equidad y transparencia".

"Tras ocho años de gobierno del Botànic, no se ha conseguido avanzar nada respecto a la financiación de la Comunitat Valenciana", señala el texto presentado por la formación liberal que ha lamentado que "desde que se tenía que haber actualizado el modelo de financiación a partir del año 2014, no ha habido ningún gobierno de España que, con medidas adicionales económicas, haya llevado a cabo alguna actuación que permita a la Comunitat Valenciana llegar a una financiación justa que nos iguale a la media nacional".

"El último gobierno en sumarse a la lista es el gobierno de Sánchez incumpliendo su compromiso de que en la presente legislatura habrá un nuevo modelo de financiación", añade el documento de Cs que señala la vía judicial como la solución abierta "tras el rechazo por parte del Gobierno" a todas las medidas propuestas hasta ahora.