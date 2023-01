Los facultativos que acepten trabajar en aquellas plazas poco atractivas y que nadie quiere (por su situación en pueblos u hospitales alejados, por ejemplo) cobrarán al año 10.000 euros más. Así se recoge, según ha anunciado esta mañana el conseller de Sanidad Miguel Mínguez en las Corts, en el nuevo decreto de plazas de difícil cobertura en el que la administración lleva meses trabajando y que mañana se quiere llevar a aprobación al pleno del Consell y que esté en vigor "en las próximas semanas", según Mínguez.

El decreto quiere hacer más atractivas esas plazas que no suelen cubrirse o si lo hacen es por poco tiempo, sobre todo en centros de salud y consultorios de municipios del interior o en algunos servicios de los hospitales comarcales, más alejados. La mejora económica no solo será para los facultativos. El resto de categorías profesionales también cobrarán más si aceptan trabajar allí: 6.500 euros anuales para el personal de Enfermería que es grupo A2; 4.000 para los del grupo C1; 3.000 anuales más para el grupo C2 y 2.000 más para otros profesionales.

El personal de Enfermería recibirá 6.500 euros más al año

La mejora de 10.000 euros anuales no era, sin embargo, la primera opción de la administración. Sanidad propuso en primer lugar compensar a los médicos con 4.000 euros anuales más, una cifra que subió a 5.000 cuando el decreto pasó por mesa sectorial a finales de julio. Siete meses después, la administración ha decidido doblar esta compensación y asegurarse de que así esas plazas de difícil cobertura dejen de serlo.

Puntúa en las oposiciones

El decreto define primero qué plazas entran dentro de esta categoría. Para que un puesto sea "de difícil cobertura" tiene que estar sin cubrir durante tres meses seguidos tras "agotar todos los procedimientos de selección" o no tiene que haber apuntada en bolsa suficientes personas "para cubrir la prestación asistencial". También lo serán las que decida directamente Sanidad por cuestiones de demanda.

Además de un mejor sueldo, elegir una de estas plazas difíciles de cubrir tendrá otras recompensas. Por ejemplo, ayudará a avanzar antes en la carrera profesional, contará como mérito para las oposiciones y para conseguir mejor posición en las bolsas; dará prioridad para entrar en formación y en proyectos de investigación y se valorará si el profesional solicita prolongar el servicio activo cuando le toque jubilarse.

Los departamentos podrán compartir personal

En el nuevo decreto, Sanidad también ha previsto un sistema de "alianzas estratégicas" para intentar que, con el mismo personal, se puedan cubrir necesidades de varios departamentos de salud. Según la información facilitada por la conselleria, gracias a estas alianzas las áreas de salud podrán compartir "actividades asistenciales, investigadoras, docentes y el uso de la tecnología" y también prevé compensaciones económicas para el personal que se desplace a trabajar en "otro departamento o centro sanitario que precisa apoyo".

"Los profesionales que se desplacen en jornada ordinaria a reforzar la atención sanitaria en otro departamento de salud percibirán una retribución adicional del 50% del coste por hora, y en jornada complementaria percibirán la retribución adicional del 100%, es decir el doble de lo que se percibe", según Sanidad.

El decreto prevé también que las categorías de personal médico y de enfermería podrán realizar guardias o atención continuada, de forma voluntaria, en otro departamento de salud. Esta posibilidad está contemplada en el caso de no haber personal suficiente, a través de los procedimientos de cobertura establecidos. Además, no podrá limitar el descanso mínimo entre jornadas de trabajo, y no superar el máximo de 48 horas semanales de tiempo de trabajo en cómputo anual.