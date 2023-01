El expresidente de la Diputación de València y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, acusa a la actual consellera de Transparencia y exdiputada provincial, Rosa Pérez Garijo, y al exsuegro de Marcos Benavent, el empresario de Xàtiva Mariano López, de orquestar el "montaje" contra él que provocó su salida abrupta de la política y provocó su detención e implicación en el caso Taula.

Rus ha hecho estas declaraciones a la salida de la Ciudad de la Justicia tras declarar por primera vez en el juicio por la pieza de los zombis del caso Taula. Hoy se ha demostrado que todo es una mantàfula, que todo es un tema político. Que intentaron en su momento liquidar a Alfonso Rus, porque sabían que si me liquidaban también liquidaban al PP de la provincia de València y de la Comunitat Valenciana". Preguntado por quién lo quería liquidar, ha asegurado: "No lo voy a decir. De aquí a unos días vendrá a declarar". Interrogado sobre el montaje que denunció cuando fue detenido, Alfonso Rus ha asegurado que dirá "qué medios estuvisteis preparando el montaje. Quien, donde, en qué restaurante preparandolo todo. Para lanzarlo todo antes de las elecciones para que el PP fuera un desastre. Eso lo tengo todo y ya os lo diré. Cuando venga la consellera [a declarar] después os lo contaré", ha asegurado a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

Sobre el juicio de los zombis, ha señalado que él tenía delegadas todas las funciones en dos diputados responsables de las empresas públicas. "Y ni los han llamado a declarar. Iban a por Rus. Contrataba el gerente y quien daban las órdenes eran los consejeros delegados".

También ha señalado que se demostrará "el señor que comenzó el caso, al que le llevaron un pendrive amañado". Y también "que se han pasado por el forro la cadena de custodia. Y el señor que lo sabía, que era el que estaba antes de Fiscal, Vicente Torres, a los dos años asciende a los cielos y lo hacen miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a propuesta de Izquierda Unida, el PSOE y Compromís. Son cosas muy coincidentes", ha asegurado a los periodistas.

"La consellera es la que mandó en el pen, lo mandó a los medios de comunicación porque sabía lo que se hacía y mandó el pen al fiscal, ojo. La cadena de custodia se rompe al minuto y eso lo saben los fiscales". "El montaje político lo hizo la consellera y el suegro del pajarito. Que cuando vino se enfundó la trena y dijo: Soy el yonqui del dinero. Y lo desmontó todo. Y nosotros en casa aguantando. Aún estoy esperando que diga alguien que me he llevado un céntimo. Uno. Pero es igual. Metí una querella o dos pero no me hicieron ni caso porque el caso se había acabado. Peor yo seguiré. Estos no me conocen a mi. 'Soc xicotet però els tinc apegats al cul, com els lleons", ha asegurado.