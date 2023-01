La ola de frío polar que afecta estos días a la Comunitat Valenciana no da tregua, de forma que las mínimas seguirán en registros por debajo de los cero grados en diferentes puntos del interior. No sólo eso, sino que las bajas temperaturas serán más intensas durante la jornada de hoy y de mañana tanto en la costa como tierra adentro. Según las previsiones de Aemet, las mínimas bajarán hasta los 3 grados en la ciudad de València desde hoy y hasta el sábado, después de que alcanzan los 5 grados ayer miércoles. Las máximas también registrarán un descenso. Después de que el mercurio llegase hasta los 16 grados de ayer en algún momento del día, hoy registrará 15 grados y mañana no subirá de los 12.

El frío polar continuará en la Comunitat Valenciana al menos hasta mediados de la semana que viene, con temperaturas mínimas de cerca de los 3 grados centígrados en las localidades costeras y con 5 grados bajo cero en municipios del interior como Bocairent, donde el lunes y el martes se alcanzaron los 12 bajo cero y repitió como el término más frío de todo el territorio valenciano durante dos días consecutivos. Eso sí, no se esperan precipitaciones. La previsión de Aemet es de cielos despejados en la mayoría de la geogría valenciana. La nieve limitó su aparición a las montañas y a algunas localidades de comarcas como l’Alcoià, El Comtat o la Tinença de Benifassà La jornada de ayer miércoles comenzó con nevadas débiles en diferentes puntos del interior, especialmente en las provincias de Alicante y Castellón. Las precipitaciones fueron muy poco cuantiosas y la nieve limitó su aparición a las montañas y a algunas localidades de comarcas como l’Alcoià, El Comtat o la Tinença de Benifassà, zonas donde el frío está siendo especialmente intenso desde que el domingo llegase esta ola de frío a toda España. En localidades situadas a mayor altitud, como puede ser el caso de Banyeres y Fageca, en Alicante, la nieve cayó con algo más de intensidad, pero sin generar problemas para la ciudadanía o para circular por las carreteras, más allá de la obligada precaución ante estas circunstancias. En el interior de Castellón, las mínimas de ayer aumentaron ligeramente respecto a la jornada anterior. La mínima más baja registrada por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) fueron los-5,1ºregistrados en Coratxà y los -4,5 en el Toro. No obstante, pese a la subida de temperaturas hubo localidades que no subieron de los -1,9º como la Pobla de Benifassà. En Ademuz, en el interior de la provincia de Valencia, los termómetros volvieron a mostrar -4º de mínima, un registro que será más bajo los próximos días, pues bajará de los -5 grados.