Estos días de frío, se ve el Sol en lo alto. Paseamos por las calles soleadas buscando el calor que el aire no nos da, pero notamos que este Sol no calienta. El tiempo atmosférico diario viene determinado por la presencia de una u otra masa de aire en un espacio geográfico. A España acceden hasta cinco masas de aire principales diferentes. De más fría a más cálida; aire polar-ártico continental, aire ártico marítimo, aire polar marítimo, aire tropical marítimo, aire tropical continental. Todas puedan llegar a nuestro país en toda época del año. Dependen de los movimientos de la alta atmósfera que se transfiere, finalmente, a la superficie. Aunque es cierto que las masas de aire más frías (árticas, polares) adquieren sus rasgos más característicos en los meses de invierno y las cálidas (tropicales) en los de verano. El Sol es la fuente de energía de nuestro sistema climático. Es la pieza esencial del balance energético de nuestro planeta. Es el que, en última instancia, determina el movimiento de las propias masas de aire, a través de los procesos de reajuste de energía que se transfieren a la dinámica atmosférica. Pero los rasgos térmicos, precisamente, de esas masas de aire que no dejan de moverse a diario en todo el planeta, son los que establecen el carácter frío o cálido del tiempo diario, de la temperie. Estos días de frío estamos siendo afectados por una masa de aire polar continental. En puridad, comenzó siendo una colada de aire ártico marítimo que, tras la semana de nieves y viento de hace unos días, quedó estancada sobre la cuenca occidental del Mediterráneo y fue realimentada por aire polar continental del este del continente europeo. El resultado es la sucesión de días fríos que estamos viviendo. Son los más fríos del invierno hasta ahora registrados. A pesar de que vemos el Sol en lo alto, debido al anticiclón que se ha instalado sobre nuestro espacio sinóptico. Un anticiclón de invierno, “engañoso”, porque normalmente asociamos los anticiclones con el buen tiempo, con el tiempo cálido. Y en esta ocasión, ocurre todo lo contrario. El anticiclón estanca el aire muy frío, polar, en las capas bajas de la atmósfera y genera registros mínimos de temperatura y heladas generalizadas en gran parte de España. El tiempo atmosférico diario configura sus rasgos en función de la masa de aire que exista, en ese momento, sobre un territorio.