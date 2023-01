La Conselleria de Innovación y Universidades presentará en los próximos días a los centros universitarios el borrador de la modificación del decreto 174/2002, para la aplicación efectiva del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas.

Esta modificación del decreto igualará las retribuciones del personal laboral en todos los campus valencianos para situarlo al nivel de otras comunidades autónomas. Con ello, explica Universidades, "se actualizará el régimen retributivo y mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

La Generalitat Valenciana ha invertido 21 millones de euros en los presupuestos para el ejercicio de 2023 para "aplicar de forma efectiva el convenio colectivo". La conselleria defiende que esta inyección de presupuesto permitirá agilizar el proceso y que este colectivo pueda ver reflejado la aplicación del convenio en sus nóminas tan pronto se apruebe la modificación del decreto.

La Generalitat propone desbloquear el convenio con el equipo de las consellerias de Universidades y Hacienda, que consiste en modificar varios capítulos del Decreto 174/2002, recogiendo, actualizadas, "las previsiones en materia retributiva en el Preacuerdo del Convenio Colectivo", explica la Conselleria de Universidades.

Plan plurianual de financiación

La consellera de Innovación y Universidades Josefina Bueno, ve "encaminado" firmar el Plan Plurianual de las universidades valencianas y se ha mostrado optimista con poder sellarlo en marzo.

Según ha afirmado hoy Bueno, existe "predisposición de todas las partes" para llegar a un acuerdo antes de que acabe la legislatura. La financiación plurianual es una reivindicación histórica de las universidades que lleva más de dos años de negociación en despachos.

El nuevo plan permitiría a los campus embarcarse en proyectos de investigación e infraestructuras a largo plazo, ya que conocerían de antemano el dinero con el que cuentan durante varios años, y no solo para el corriente, como sucede ahora, lo que limita su margen de actuación. Además, se trata de un solo plan de financiación para las cinco universidades públicas valencianas, en lugar de los cinco planes distintos que había hasta ahora.

La ausencia de este plan, de hecho, ha provocado problemas en las universidades valencianas. Por ejemplo, una huelga de los 170 informáticos de la Universitat Politécnica de València, que reclaman que se iguale su sueldo con sus compañeros del resto de universidades (cobran un 10 % menos). La UPV ya ha declarado que hasta no conocer el presupuesto con el que cuentan el año que viene o la financiación plurianual, no podían comprometerse a pagar ese dinero.

También sucede lo mismo con las protestas del profesorado asociado, que reclaman que se les asimile dentro del profesorado de las universidades públicas. Sin conocer el dinero que recibirán los próximos años las universidades no pueden embarcarse en unas inversiones que no saben si podrán pagar.

La consellera asegura que busca un plan "fruto del consenso de todas las universidades, ya que cada una tiene sus singularidades y especifidades". La consellera ha agradecido el esfuerzo de los equipos económicos de las universidades ya que "cada universidad tiene sus titulaciones y diferencias".