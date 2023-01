La exdirectora de Formación y Gestión de Personas de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de València, María Escrihuela, ha declarado en el juicio del caso Taula de los zombis que "no detecté ningún trabajador que no trabajase. Rotundamente no. Si me lo hubieran comentado hubiera abandonado mi puesto de trabajo". Escrihuela se enfrenta a seis años de cárcel en esta vista, al estar acusada por la Fiscalía Anticorrupción de conocer las "contrataciones simuladas" de los 15 contratos zombis que presuntamente cobraban sin ir a trabar. Nueve de estos asesores contratados han admitido haber cobrado sin trabajar o hacerlo en la sede del Partido Popular, con cargo al presupuesto de Imelsa. Otros seis trabajadores defienden que realizaron su trabajo real.

Escrihuela, la única acusada que ha querido responder por ahora a las preguntas del Fiscal Anticorrupción, ha señalado sobre estas contrataciones que "no me venían impuestas. Una persona jerárquicamente superior a mi, me daba una orden laboral: 'Hay que contratar a esta persona'. Era una relación laboral normal".

"¿Por qué me tenía que oponer?" a los contratos puestos en duda por la Fiscalía, se ha preguntado. "Nunca vi nada que me hiciera pensar que me tenía que oponer a algo. [El contrato] me lo decía el gerente o el personal de brigadas". Escrihuela también ha señalado que "sabía que había asesores en Imelsa. Y consulté con Enrique Grau (director financiero de Imelsa). No era una figura nueva. Grau me dijo que venia de 1998, sin problemas. No había ningún problema jurídico. Más que darme la bendición el no le veía problemas jurídicos" a las contrataciones de los asesores en la empresa pública de la Diputación de València.

La directora de personal también ha señalado sobre la presunta ausencia de sus puestos de trabajo de los quince trabajadores zombis que "Nadie me dijo que no hubiera ido a trabajar. Si hubiera sido así yo hubiera dimitido. De hecho, me hicieron responsable de un contact center (en Imelsa, cuyo contrato se juzgará a partir de abril) y en el momento que detecté una irregularidad del contrato dimití".

También ha recordado que por encima de los asesores había "diputados, un interventor, el consejo de administracion. ¿Tenía que pensar que había un monton de gente que se quería escaquear de trabajar?"

La jornada de hoy debería haberse iniciado con la declaración del exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, pero se ha retrasado por problemas con un documento incorporado a la causa por la Abogacía de la Generalitat.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.