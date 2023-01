Sin bajar en ningún momento la guardia ante la amenaza yihadista, aunque en estos últimos años la actividad de captación y adoctrinamiento en tierras valencianas haya bajado si atendemos a las operaciones policiales y número de detenidos de un lustro atrás. La idea del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior es clara, mejor prevenir y dedicar recursos en la lucha antiterrorista –de ahí que desde el año 2015 se mantenga el nivel 4 de riesgo alto– que lamentarse luego con una sala de autopsias llena de cadáveres tras un atentado.

Por ello se mira con lupa cualquier posible indicio de radicalización o fanatismo de corte religioso como en el ataque protagonizado por Yassine Kanjaa, el marroquí que asesinó el miércoles en Algeciras a machetazos a un sacristán e hirió a un sacerdote al grito de «Alá». Aunque el asesino, en situación irregular en el país, presenta antecedentes psiquiátricos, los investigadores de la Comisaría General de Información (CGI) analizan al milímetro cada comentario realizado por éste en redes sociales para descartar su vinculación con el Yihadismo.

La Comunitat Valenciana ha sido y es uno de los puntos calientes donde el Citco ha detectado mayor riesgo de radicalización yihadista, solo por detrás de Cataluña y Andalucía. Prueba de ello son las 25 detenciones que se han llevado a cabo en la última década en las tres provincias –principalmente en Alicante y València– de personas vinculadas con el Estado Islámico (EI) que se dedicaban presuntamente a la captación, adoctrinamiento o financiación del terrorismo islamista.

Aunque estos arrestos no siempre han ido acompañados de condena, otro indicador más de que algunas de estas detenciones responden más a una estrategia de prevención que actúa en muchos casos en la fase más incipiente de la radicalización para apagar el fuego antes de que prenda con las primeras cerillas.

Las redes de financiación

En 2016 la Brigada central de Información de la Policía Nacional desarticuló en Alicante y València dos de las principales redes de financiación yihadista en Europa, con detenidos en Ontinyent, Alicante, València, Crevillent, Alcoi y l’Alquería de Ansar. Entre los arrestados se encontraba un empresario de origen marroquí que presuntamente utilizaba su negocio de exportación de ropa usada para financiar los elevados costes de la guerra en Oriente Medio. También se le acusaba del envío de armas y material militar camuflado en los contenedores de ropa usada, de enaltecer a los grupos terroristas y de pertenencia a organización criminal, delitos por los que el Ministerio Fiscal solicitaba para el empresario penas de 28 años de prisión.

No obstante, la Audiencia Nacional acabó absolviendo a los siete acusados llevados a juicio, entre ellos a Ammar T., al no considerar acreditado que hubiera enviado a Siria «otras mercancías que no fueran ropa, zapatos y juguetes» o que el destino de los citados envíos fueran organizaciones terroristas como el Dáesh o Jabhat Al Nusra.

Aunque habitualmente los arrestados son extranjeros procedentes de países como Marruecos, Argelia o Siria, también se han dado casos en la Comunitat como el de una ciudadana española vecina de Cullera que fue detenida en 2020 por promover y financiar al Daesh. Su delito sí que se saldó con una condena de cinco años de prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad y reconocer que sufrió un proceso de radicalización religiosa, y tras abrazar la fe musulmana, realizó envíos de dinero por 4.660 euros para financiar a los terroristas islamistas en zonas de conflicto.

Los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 también tuvieron repercusiones con detenidos en la Comunitat. Un joven marroquí d e24 años fue arrestado en Vinaròs por colaborar de forma activa en los atentados al prestar su documentación para comprar uno de los componente del explosivo con el que pretendían causar una masacre. De hecho, los investigadores hallaron pruebas de que este vecino de Vinaròs, que trabajaba en la carnicería de su tío, estuvo en la casa de Alcanar donde preparaban las bombas tan solo tres días antes de la explosión accidental del 16 de agosto, en la que murió el cerebro de los atentados, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty.