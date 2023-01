Sindicatos denuncian que Educación excluirá a 1.650 profesores de FP de una subida de salarios

Educación y sindicatos debaten en la mesa de negociación que el profesorado de FP se integre dentro del cuerpo de maestros de secundaria, con la mejora en condiciones laborales que esto conlleva. En total son 4.122 docentes de Formación Profesional en la Comunitat, pero los sindicatos denuncian que 1.650 se van a quedar fuera de esta subida de sueldo y de protección social.

El motivo por el que este profesorado se queda fuera de las mejoras laborales es la titulación que poseen. La nueva ley de FP y la reforma educativa de la Lomloe obligan a la extinción del cuerpo de profesores de FP a las autonomías y que este cuerpo reúna los requisitos que se exigen a los profesores de secundaria, y en concreto uno; titulación universitaria.

Sin título universitario, sobre el papel, no pueden integrarse en el cuerpo de maestros de secundaria. El problema es que esta condición afecta a 10 de las 29 especialidades que hay de FP entre las que están peluquería, cocina, carpintería, automoción o soldadura, entre otras. "No puedes pedir ese requisito porque no existe la carrera de peluquería", cuentan desde el sindicato Stepv.

Las 19 especialidades restantes sí que se integrarán en el cuerpo de profesorado de secundaria. Para las otras se creará un cuerpo específico llamado "Sectores Singulares", con el objetivo de mantener esos puestos de trabajo y que se vayan extinguiendo. Pero las nuevas incorporaciones deben ser con título universitario.

En total, la medida beneficia a 2.472 docentes que sí que pasarán al grupo profesional A1 (el de los profesores de secundaria), pero no al resto que se quedará en la misma categoría profesional. Esto, en la práctica, es una "discriminación" para sindicatos como UGT que ha anunciado movilizaciones ya que consideran que "este no es un modelo de integración que iguale las condiciones económicas de todo el profesorado".

Un matiz importante es que todos los profesores que cumplan los requisitos deberán solicitar su ingreso en el cuerpo de profesorado de secundaria. Para esto tienen un periodo transitorio para aportar la titulación académica que es de tres años, hasta el 19 de enero de 2026.

El Stepv, por su parte, denuncia que "a igual trabajo debe haber igual salario, no vemos bien que unos cobren más que otros por el hecho de tener un título universitario", explican. Javier Zurita, representante del sindicato UGT explica que "este es un problema sobre todo laboral, porque si consideras que ciertas titulaciones ya no valen tienes que tener en cuenta igual al profesorado al que le quedan 7 u 8 años para jubilarse. No le vas a pedir a un profesor de 57 que se recicle y que te traiga un título universitario para seguir teniendo posibilidades de ascenso", explica. Educación prevé que esta nueva medida entre en vigor el 1 de septiembre.

Problema de los interinos

El número de interinos en el cuerpo de FP es también muy elevado y los sindicatos estiman que puede llegar al 50 %. Esta norma de Educación estabilizará a gran parte de ellos, lo cual celebran los sindicatos, pero también puede provocar que otros se queden fuera de un año para otro.

Para los interinos con título universitario que vayan a mantenerse, los sindicatos denuncian que no van a cobrar la subida salarial con efecto retroactivo desde el 19 de enero de 2021 (ya que la ley de FP entró en vigor entonces). Reclaman una modificación para que puedan percibir ese plus como los funcionarios de carrera.

En el caso de los interinos con formación superior, los sindicatos también critican que se podrán quedar sin trabajo de un año para otro con la modificación de criterios y el nuevo requisito de poseer un título universitario para impartir la enseñanza en FP.

La ley mantiene a los funcionarios de carrera que no tienen el título en un cuerpo que se extinguirá poco a poco, y las nuevas incorporaciones deberán ser con título universitario. "Es un poco contradictorio por la forma que tiene de ver la FP el Gobierno, porque le estoy diciendo a mis alumnos que el título de FP es válido y que le va a servir a nivel laboral durante su vida, pero al mismo tiempo a mi no me va a permitir impartir docencia y a ellos tampoco", denuncia.