Exigen a Igualdad que derive a la privada pacientes de salud mental

La familia de David lleva tres años esperando una plaza en una residencia. El joven tiene 17 años y brotes violentos con su madre. La familia de Pablo lleva cuatro años esperando lo mismo. La agresividad de este joven de 31 años va en aumento y su familia se ha visto obligada a encerrarlo en una habitación y a darle la medicación por una ventana.

La realidad es que no existen plazas públicas disponibles en residencias para enfermos de salud mental que precisen una estancia media o larga. Así que las familias denuncian un «abandono institucional» y una red pública inexistente que les condena al olvido y a la soledad.

Red pública no existe en la Comunitat Valenciana para menores de edad (solo hay un centro con 12 plazas para niños tutelados con problemas de salud mental) pero en el sector privado sí hay centros especializados en problemas de salud mental que permiten el ingreso del paciente. Eso sí, la media es de 5.000 euros al mes, un coste que la gran mayoría de familias no pueden asumir.

Para entidades que trabajan con la salud mental y para expertos como la abogada especializada, Sandra Casas, si la Generalitat Valenciana carece de una red asistencial que permita el ingreso de personas con problemas de salud mental en una residencia «lo que debe hacer es derivar a esa persona a un centro privado, y pagar el coste».

De hecho, eso mismo es lo que la propia Comisión de Protección de la Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recomienda en el caso de David, cuando desestima la solicitud de su familia de «ceder la guarda» de su hijo, en aras de que pudiera ingresar en un centro cuanto antes.

Así, en el expediente consta, como propuesta, que el joven «puede ser derivado a un recurso de sanidad y atendido en ITA Previ, ya que existen alternativas en el ámbito sanitario y no se encuentra desprotegido por sus progenitores». Ahora bien, esa propuesta no se ha materializado y la familia sigue esperando una plaza que no llega.

ITA Previ es una red asistencial con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de los trastornos de la salud mental. La derivación del paciente debe ser desde la Conselleria de Sanitat o cualquiera de sus recursos de salud mental. La plaza residencial, sin embargo, tiene un coste de 5.000 euros al mes, una cantidad inasumible para la gran mayoría de las familias valencianas.

«El alto precio de la plaza es lo que esconde que no se derive a los pacientes a estos centros privados, pero eso no puede ser porque, al final, el desamparo de las familias es total. Nadie entendería que a un niño enfermo de cáncer no le dieran el tratamiento de quimioterapia por falta de plaza. Si no se lo dan en un hospital se lo darán en otro. Pues lo mismo debemos exigir con la salud mental. Hasta que no exista una red pública que dé la cobertura necesaria deben derivar a los menores a un recurso residencial», concluye Sandra Casas.