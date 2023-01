Más de 25.000 opositores se presentaron ayer al examen para cubrir una de las 471 plazas de celador que oferta la Generalitat Valenciana en la última macroprueba para acceder a un empleo fijo en la sanidad pública. La mayoría de los aspirantes rozaba la cincuentena y buscaba la estabilidad laboral con un trabajo que solo requiere educación básica y que ofrece salarios de entre 1.000 y 1.200 euros al mes. CC OO defiende que en el futuro los aspirantes deberían contar, al menos, con un título de la rama sanitaria de FP porque en muchas ocasiones en el trabajo de celador es conveniente tener conocimientos de terapias y técnicas administrativas.

La Generalitat Valenciana habilitó 18 puntos de examen diferentes. En València, los opositores se concentraron en los campus de Tarongers, Blasco Ibáñez y Burjassot y en el edificio de administración del Hospital La Fe, ya que en la provincia se presentaron 14.143 personas. La prueba arrancó a las 10 horas, pero los aspirantes llegaron al acceso de los aularios con hasta una hora y media de antelación y a las 9.30 la mayoría ya había entrado a la zona de examen.

Los opositores destacaron que de media habían dedicado entre 10 y 15 horas a la semana a preparar la prueba y subrayaron la dificultad de compaginar la jornada laboral con el estudio de una oposición. Algunos de ellos ya están contratados como celadores interinos.

El aspirante a una plaza Enrique Martínez (53 años) indicó que actualmente trabaja como interino de ayudante de comedor en el Complejo Educativo de Cheste y que se presentaba al examen para tener una alternativa laboral. Martínez añadió que en los últimos tres o cuatro años se ha presentado a 10 o 12 oposiciones de todo tipo y gracias a ello ha conseguido empleos. «Yo no creía en las oposiciones, pero tarde o temprano te llaman para darte trabajo. Entré de celador tras una oposición y ni siquiera había aprobado el examen», confesó. «Con este tipo de oposiciones, accedes a la bolsa y te pueden llamar», insistió.

La clave de esta situación es la alta tasa de interinidad. María Ángeles Gómez, coordinadora de negociación colectiva de CC OO-PV, precisó que entre los celadores la tasa de interinidad está entre el 40 y el 50 %. «Es llamativo que en esta convocatoria se han presentado mucha gente de mediana edad y pocos jóvenes. Esto revela que en el segmento que ronda los cincuenta años de edad hay necesidad de conseguir trabajo estable», aseguró.

A la oposición también se presentaron personas que llevan más de dos décadas trabajando para la sanidad pública valenciana sin una plaza en propiedad. Es el caso de Lola Costa, que encadena como interina trabajos de celadora desde 2001. «En ese tiempo me he presentado a cuatro o cinco oposiciones. Ahora me he preparado mejor», afirmó Costa, que está destinada en el centro sanitario del Grao de Gandia.

Los aspirantes coincidieron en la necesidad de que la Conselleria de Sanidad convoque este tipo de oposiciones todos los años para evitar situaciones como la de ayer en la que por cada plaza ofertada se presentaban 54 personas.

Las oposiciones de celadores son la última macroprueba de acceso a la sanidad pública valenciana tras las de médicos y enfermeros, y se convocaron para cubrir las plazas acumuladas en la oferta 2017-2018-2019.