La Comunitat Valenciana está a la cabeza de las once comunidades autónomas que cerraron el año 2022 con déficit, seguida de Cataluña en cifras absolutas y de Murcia en porcentaje de PIB. Tanto en cifras absolutas como relativas, no hay autonomía a fecha de noviembre de 2022 con peores cifras. Es el resultado de la ausencia de un modelo nuevo de financiación autonómica y de haber mantenido un nivel elevado de gasto social (sanidad, educación y atención a la dependencia y la inclusión) tras la pandemia. Es la consecuencia también de que no se han mantenido todos los recursos extraordinarios que existían durante la covid-19.

Fuentes de la Conselleria de Hacienda han incidido en el hecho de los números de noviembre hechos públicos por el ministerio colocan no casualmente a la C. Valenciana y Murcia en la peor situación de la lista autonómica. No es casualidad, ya que se trata de las peor tratadas por el actual sistema de financiación. En concreto, la C. Valenciana presenta a final de noviembre un balance negativo de 2.819 millones de euros, lo que representa un -2,27 % del PIB. En el caso de Murcia, se queda en el -2,26 % de su PIB. Las cifras son significativamente peores que las de un año antes, en noviembre de 2021. En ese momento, la Generalitat Valenciana tenía 259 millones de déficit, que en proporción a su riqueza representaba un -0,23 %. Supone que las necesidades de financiación se han multiplicado por diez en un año entre un ejercicio y otro. Los datos de cierre de un mes no son representativos del estado final de las cuentas públicas valencianas, pero sí dan indicios de por dónde van estas. 2021 se cerró con números rojos por valor de 1.292 millones de euros, el 1,15 % del PIB. Era una cifra similar a la del año anterior. Los 2.819 millones de déficit en noviembre de 2022 sugieren que el cierre del año va a ser bastante peor que el del año anterior, en cuanto a balance negativo por la infrafinanciación. Significa también que el volumen de deuda con el Estado aumentará, ya que el déficit anual se cubre con aportaciones extraordinarias del fondo de liquidez autonómica (FLA).