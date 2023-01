"No me siento desautorizado porque el president no me autoriza". Con esta declaración de intenciones, Héctor Illueca, vicepresidente segundo del Consell y candidato de Podem a la Generalitat, ha dejado claro este lunes en una entrevista en À Punt que los morados no están dispuestos a amoldar su discurso al del Botànic, tampoco con la cesta de la compra. Más bien al contrario, los de los círculos están decididos a tratar de explotar esas diferencias tanto con el PSPV como con Compromís a pocos meses de las autonómicas.

La reivindicación de Illueca llega después de que el vicepresidente segundo apoyara e incluso endureciera las críticas de sus compañeros de partido en Madrid a Juan Roig, propietario de Mercadona, por su papel en la crisis inflacionaria. El líder de los morados en la C. Valenciana aseguró que Roig es un "capitalista monopolista despiadado", lo que le valió una desautorización pública del president Ximo Puig. Illueca marca perfil tras romperse la confluencia con Compromís Un extremo al que ha querido quitar importancia Illueca, quien ha señalado que cada formación tiene "autonomía" para expresar sus opiniones, lo cual es "compatible con la unidad" en el seno de la coalición y debe "normalizarse", según ha defendido. Pero es evidente que Podem está profundizando en esa divergencia en los últimos días, especialmente tras la ruptura de las conversaciones para confluir con Compromís. Y va a seguir en ello según las declaraciones del vicepresidente segundo, que ha anunciado que los morados presentarán mañana martes una proposición no de ley en las Corts con la que instar al Gobierno central a definir una cesta de la compra y limitar el precio de esos alimentos básicos. Asimismo, ha avanzado que Unides Podem también va a plantear un "debate" en el Botànic con el objetivo de explorar "las posibilidades que existen dentro de las competencias de la Generalitat" para desplegar ayudas enfocadas a los sectores más vulnerables por esa escalada de precios. Servilismo de PSPV y Compromís Illueca ha justificado esta petición en la necesidad de que las grandes empresas "arrimen el hombro", pero ha constatado las "muchas limitaciones" con las que se encuentran por "gobernar con el PSOE" tanto en España como en la Comunitat Valenciana. Algo que según el líder de Podem se ve ahora con el debate del precio de los alimentos pero también con la energía o con la ley de vivienda, dos temas que según el vicepresidente evidencian que "hay intereses muy poderosos" que tienen "conexión orgánica con el PSOE", una formación con la que "los avances tardan mucho y a veces no llegan", ha criticado. El Consell deja solo a Illueca en sus críticas a Juan Roig Pero los dardos de Illueca también han ido contra Compromís, en la diana morada tras descarrilar las opciones de concurrir unidos a las autonómicas. "Me sorprende el servilismo del PP, PSOE y Compromís con el poder del dinero", ha lamentado el también conseller de Vivienda.