El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado que "es exigible" incorporar el Derecho Civil Valenciano en la Constitución y ha abogado por que los "partidos mayoritarios" alcancen un acuerdo para reformarla, al tiempo que ha lamentado que "el PP no quiera llegar" a ningún pacto.

"Nosotros pensamos que hay que acometer una reforma profunda de la Constitución", ha manifestado este lunes Puig, informa Europa Press, después de que el Gobierno y el PP acordasen la semana pasada dar una oportunidad a la reforma de la Constitución pero "ceñida" al artículo 49, limitada a la eliminación de término "disminuido" y al blindaje de las políticas en materia de discapacidad, pero sin admitir otros cambios, lo que deja fuera al Derecho Civil Valenciano.

Igualdad territorial

El president ha defendido la necesidad de "actualizar" la Carta Magna para que, "entre otras cosas, la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad, que en la Constitución desgraciadamente no está". "Igual que otras cuestiones fundamentales en el capítulo de la cuestión territorial", como "la igualdad de todos los españoles también en el ámbito territorial", ha expuesto.

Asimismo, ha remarcado que el Derecho Civil Valenciano "es exigible que esté en la Carta Magna y ha pedido "a los partidos mayoritarios que tengan en cuenta esta situación".

Para Puig, "no se puede ser equisdistante", ha aseverado, antes de lamentar que "el PP no quiera llegar a ningún acuerdo en nada". "Le ha costado mucho una cuestión que es de mínima justicia, que simplemente reconozca la diversidad de las personas, pero yo creo que es exigible que exista un cambio de la Constitución en los ámbitos, al menos, a los que me he referido", ha zanjado el president.

Fue el pasado verano cuando el parlamento valenciano sacó adelante una proposición no de ley en defensa de su recuperación. Votó a favor el Botànic y el PP y se opusieron Cs y Vox.