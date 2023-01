En las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no había atención al público, hasta el pasado viernes. Así lo aseguran desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que explican que la atención en ventanilla ha regresado ya aunque "no se ha publicitado y tampoco es obligatorio ya que es decisión de cada dirección territorial si se abre al público o no". Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que en las oficinas de la TGSS ya "se atiende con cita concertada, es decir, que se solicita y luego la entidad se pone en contacto con el solicitante".

La atención en ventanilla ha desaparecido desde hace tres años, tal como ha publicado Levante-EMV. El Gobierno ha aumentado así la brecha digital igual que lo hace la banca. Y es que la entrada a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está prohibida al ciudadano ya que las oficinas son ahora virtuales y los trámites, burocráticos. Así, el ciudadano se desespera ante la gestión de cualquier trámite y la brecha digital aumenta. Y es que ni los profesionales (abogados, graduados sociales, asesores laborales…) pueden acceder a las oficinas de forma presencial. Para ellos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha creado “Casia”, un sistema de comunicación online entre profesionales y las administraciones públicas para la gestión diaria. Por ello, desde el sector de los profesionales laboralistas lamentan la falta de atención presencial ya que se ha generado “una indefensión jurídica” al usuario y a quienes trabajan en el sector. La Seguridad Social niega la atención presencial que exige a la banca Ahora, las oficinas de la TGSS recuperan cierta atención presencial, con cita previa y a medio gas. Falta saber si conseguir una cita será tan complicado como ya lo es para realizar cualquier gestión en el INSS. Y es que las opciones de cita previa apenas duran unos minutos y se agotan de inmediato para quince días ya que el sistema no da cita para más. Hay que "pillar" el día y la hora a la que se abre la agenda y eso son palabras mayores. Lo que es seguro es que el servicio presencial quedará muy lejos de lo que era antes de la pandemia. Esta "privatización encubierta" de la Seguridad Social obliga a los usuarios a acudir a profesionales laboralistas para conseguir prestaciones que son gratuitas. Los retrasos a la hora de cobrar jubilaciones, pensiones de viudedad, prestaciones por baja de maternidad o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) son una realidad ante una falta de atención directa que suma quejas de usuarios y también de profesionales, que se ven obligados a realizar cursos de forma constante para ver cómo realizar los trámites o dudas que debería resolver un funcionario en ventanilla. Autobús informativo en lugar de atención al público en ventanilla El Ingreso Mínimo Vital, la ayuda estrella del Gobierno en pandemia, prevista para los más vulnerables, también se tramita de forma telemática. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no informa desde las oficinas de la TGSS ni cuenta con personal que asesore o resuelva dudas. Lo que si tiene es un autobús informativo, y esta semana viene a la Comunitat Valenciana. Hoy está en Alicante, el 1 y el 2 de febrero en València; y el 3 y el 4 de febrero en Castelló. En Alicante, el autobús está estacionado en la Plaza Séneca; el miércoles 1 y el jueves 2, en Valencia, al lado de la Fuente de la Plaza del Ayuntamiento, entre Carrer d'en Llop y Carrer de la Sang; y el viernes 3 y sábado 4, en Castelló, en Passadís de les Arts (Parque Ribalta) con Pl. Independencia. El horario de atención es de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas. El autobús, que se puso en funcionamiento en octubre de 2022 con la intención de acercarse a los posibles beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que no han solicitado la prestación e informarles sobre la misma. Hasta ahora se han atendido a 2.390 personas.