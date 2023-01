Aseguran que están formados para emergencias sanitarias pero que son bomberos, y no son ni médicos, ni enfermeros. Por ello, exigen que ante servicios que consisten en abrir la puerta de una vivienda porque "no se sabe qué nos vamos a encontrar dentro" les acompañen los servicios sanitarios. Y es que hubo un tiempo en que era así.

Al parecer, y según el consorcio provincial de Bomberos de Alicante "en estos servicios se realizaba lo que se denominaba 'despacho automático', es decir, que se enviaba a la vez a los bomberos y la ambulancia. Pero ya no es así y nos encontramos ante un servicio más deficitario que repercute en la ciudadanía", explican desde el sindicato de la CGT.

Esas afirmaciones y exigencias las comparten en los consorcios provinciales de bomberos de València y Castellón ya que aseguran que "no se puede reducir la atención porque falten medios. ¿Y si abrimos y necesitan atención médica urgente? Antes llegábamos a la vez y ahora la movilización de la ambulancia es 'preventiva'. Por eso exigimos que vuelva a ser como antes porque hemos ido hacia atrás, el servicio ha empeorado y en demasiadas ocasiones nos vemos solos", aseguran.

Respuesta del CICU

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CICU) aseguran que ese tiempo debió de ser muy lejano ya que "la integración del CICU en el 112 se culminó en el año 2014 y no ha habido ningún cambio en el protocolo desde entonces hasta ahora".

Y explican: "Si el o la alertante de un aviso indica que hay una persona herida, el 112 activa automáticamente al CICU, si no, se alerta preventivamente a la espera de que el organismo que llegue indique si se necesita asistencia sanitaria o no y en base a esa información se moviliza un tipo de ambulancia u otro. Muchas veces no es necesaria la presencia de una ambulancia porque se trata simplemente de personas que se han caído y no están heridas o de una alerta sobre alguien que se sospecha que está en el domicilio y luego no está, etc". Sobre lo que denominan "despacho automático", desde el CICU aseguran que "no consta en los protocolos de actuación".

Servicios "complicados" donde los bomberos se han visto solos han propiciado la queja de una situación que llevan años padeciendo y que han denunciado en Levante-EMV.

"Esta misma semana los bomberos realizaron una apertura de vivienda y encontraron dentro a una señora mayor que había sufrido un traumatismo craneal y tenía una hemorragia. Antes, al activarse el despacho automático, al mismo tiempo que los bomberos hubieran acudido los recursos sanitarios. Ahora no. Los bomberos, ya dentro de la vivienda y al encontrar a la anciana herida, avisaron a las ambulancias. Está ocurriendo en toda la Comunitat Valenciana y afecta a todos los servicios. Hay muchas personas mayores que viven solas, las aperturas de viviendas es algo que hacemos habitualmente. Es esencial que, al abrir la casa, ya estén allí los sanitarios de emergencias", aseguran.

Las personas mayores que viven solas pueden sufrir accidente o enfermar y quedar atrapadas en sus casas sin poder avisar a nadie. Estas personas suelen sufrir mucho y se las suele encontrar en estado grave ya que se deshidratan y desnutren rápidamente. También ocurre que al realizar la apertura de una vivienda los bomberos encuentren a un fallecido. «En ese caso, también debe haber un médico del SAMU para certificar la muerte», señalan.

El sindicato CGT del Consorcio de Alicante también advierte de que centralizar el CICU en València cuando antes funcionaba en cada provincia va a «empeorar» la respuesta a las emergencias.