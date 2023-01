El Institut Valencià de les Dones, que depende de Conselleria de Igualdad, formará a las empresas de seguridad que custodian el ocio nocturno para la prevención de agresiones sexuales. Así lo asegura su directora, María Such, que explica que darán más información para el acompañamiento y atención a la víctima de una agresión sexual.

Such subraya que "el ocio nocturno es un espacio seguro para las mujeres" y explica que ya existen protocolos definidos para actuar ante estos casos. "Tanto el personal de las empresas como el de seguridad saben que lo primero que hay que hacer es llamar a Policía o Guardia Civil y luego acompañar a la víctima a su centro de salud", cuenta la directora del Institut de les Dones.

La entidad y la patronal del ocio nocturno (Fotur) están en negociaciones para elaborar un decálogo que seguir y cómo y de qué manera se pueden dar las formaciones para prevenir las situaciones de acoso y abusos sexuales en los entornos de ocio nocturno.

Such añade que, además de este protocolo, existen puntos violeta en muchos lugares donde puede acudir cualquier persona como espacio seguro contra la violencia machista. "Además, junto a turismo hemos conseguido que muchos establecimiento pongan distintivos en sus puertas y se formen y aprueben protocolos contra esta lacra", añade.

La directora del Institut de les Dones añade que "la Comunitat Valenciana es un ejemplo por la iniciativa que llevan muchos supermercados o farmacias contra la violencia de género".

Foco en el agresor

Such explica que esta iniciativa no pretende poner el foco en que el ocio nocturno es un espacio inseguro para las mujeres. "Todo lo contrario, ya vivimos este verano el terror que supusieron las supuestas sumisiones químicas que solo buscaban volver a meternos en casa, así que no hay que trasladar eso", añade.

De hecho, añade que "los datos oficiales nos dicen que la gran mayoría de agresiones sexuales suceden dentro del domicilio, y no en espacios de fiesta ni nocturnos, así que el peligro real no debe de estar ahí", asegura la directora del Institut Valencia de les Dones.

Además, reclama que el mejor protocolo contra las agresiones sexuales "es que no sucedan". Para ello reivindica que son necesarias más campañas que pongan el foco en el agresor y que no solo le reclamen responsabilidades a la víctima. "En el caso de la supuesta agresión sexual del futbolista Dani Alves lo hemos visto claramente. La mujer ha tenido que renunciar a la indemnización que le correspondía para que la gente la creyera. Ha renunciado a algo que le corresponde como un derecho porque las víctimas siguen estando cuestionadas cuando denuncian", explica.

Al igual que la campaña que se hizo el pasado 25 de noviembre "es necesario concienciar a los chicos jóvenes para que no toleren esas actitudes en su entorno, y que frenen estas situaciones si las ven entre sus amigos. Que no las dejen pasar", reivindica Such.

"Si no, parece que la responsabilización recae siempre en la víctima de la agresión y no tanto en el agresor". Aunque se puede formar a los profesionales que trabajan en el ocio nocturno, para Such es más importante todavía "seguir formando a la ciudadanía en materia de igualdad".