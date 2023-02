El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps acusa a la Fiscalía Anticorrupción de "engañar al tribunal" que lo juzga en la Audiencia Nacional. "Denuncio que la Fiscalía Anticorrupción está intentando engañar a los tres magistrados. ¿Por qué? Esta causa fue instruida por el Tribunal Superior de Justicia de València en su totalidad. Cuando dos de las personas aforadas al TSJ de València, dos diputados autonómicos, dejaron de serlo, con la instrucción terminada, pasó a la Audiencia Nacional. Ya no había posibilidad por aforamiento de hacerlo en el TSJ de València. ¿Qué está haciendo la Fiscalía Anticorrupción? Engañar a los magistrados. ¿Cómo los engaña? Enseñándole papeles de cosas que están absolutamente superadas. Un osito. Unas mantas regaladas...", aseguró anoche Camps durante su participación en la tertulia "El Cascabel" de 13 TV.

En el debate televisivo, Camps hizo un amplio repaso a la segunda sesión del juicio que afronta desde el 23 de enero en la Audiencia Nacional hasta el 23 de mayo por la última pieza valenciana de la trama Gürtel. También se ha referido a su enfrentamiento, que ha admitido, con el empresario y cabecilla de la trama, Francisco Correa.

"La Fiscala se ha dirigido a mi directamente en la sala. Pero no hay un solo euro malversado. De hecho no se está pidiendo un sólo euro por malversación de estos contratos menores que son unos 75 contratos, nada más y nada menos en cinco o seis años. En comparación con otras administraciones nada que ver, ni muchísimo menos, incluso con la que hay en estos momentos", ha asegurado.

Para el expresidente de la Generalitat, "es evidente que lo que quería la Fiscalía Anticorrupción era colocarme en este juicio para colocarme en el último momento y para ganar un partido que han ido perdiendo año tras año. Nueve veces [en referencia a las nueve causas que asegura que le han archivado ]: La Fórmula 1, la visita del papa, Nóos, la construcción de Calatrava, el circuito de Fórmula 1 y tantísimas otras cosas. Y los regalos de los trajes. El juicio de hoy es tan escandaloso que durante el proceso de interrogatorio a dos de las personas que se han conformado sólo iban preguntadoles sobre cuestiones que en el juicio de los trajes ya fueron sustanciados", ha señalado, en referencia a la confesión que el martes hicieron Francisco Correa y Pablo Correa, líderes de la trama Gürtel, ante el tribunal de la Audiencia Nacional.

A preguntas de la conductora de la tertulia, Camps ha explicado que lo que se juzga en la vista de la Audiencia Nacional son "contratos de la administración de la Generalitat durante seis años en los que, quiero decirlo alto y claro, la Abogacía de la Generalitat Valenciana, la directora general de la Abogacía y el subdirector general de la Abogacía dijeron que eran contratos perfectamente bien hechos".

Y, en segundo lugar, Camps defiende que "todas las personas que pasan por el apuro tremendo de la persecución brutal de la Fiscalía Anticorrupción pasaron ya a su vez con el juicio de los trajes y fueron preguntados por estos mismos contratos como testigos, por lo tanto con obligación de decir verdad. Aunque les he decir que los del PP siempre decimos la verdad, aunque seamos testigos o aunque seamos imputados. Y dijeron que nunca, jamás, habían recibido ningún tipo de indicación por mi parte. ¿Qué significa eso? Que el juez instructor del TSJ de València podía haber convertido aquel famoso cohecho impropio, es decir recibir unos trajes a cambio de nada, con un cohecho de los de verdad. Recibo trajes a cambio de darles contratos o lo que sea. Y el TSJ de València absolvió absolutamente, hizo un archivo absoluto de la conexión entre los contratos y los trajes. Un sobreseimiento libre por lo que fui juzgado por regalos. Única y exclusivamente, después de ser investigado por el propio juez Flors".

Camps reiteró su alegación al inicio del juicio como motivo para suspenderlo, que lo que se dirime ya es cosa juzgada. Una cuestión previa que el tribunal ha rechazado y resolverá en sentencia. "Se me está volviendo a juzgar por lo mismo. Esta causa está juzgada. Y además la Fiscalía Anticorrupción está aprovechándose de que la instrucción fue hecha en el TSJ de València para engañar, para marear, para tergiversar y para manipular a los tres magistrados que hoy están al frente del tribunal".

También ha explicado que se enjuicia la adjudicación de "contratos menores" de la Generalitat a las empresas de la trama Gürtel. Concretamente 1,8 millones adjudicados desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009. "En el caso mío -concretó Camps- que si yo le di la orden a la directora general [en referencia a Dora Ibars]. Una directora general que además no tiene capacidad de contratación. Una directora general que tiene capacidad de coordinación institucional. Que la pobre no ha hecho nada más que trabajar. Además, por cierto, una funcionaria extraordinaria en la administración autonómica. Una mujer que ha dicho por activa y por pasiva que nunca jamás había hablado conmigo de nada. Ni de esto, ni de nada. Porque la relación al final no es tan sencilla entre el presidente de la Generalitat y los 500 altos cargos que tiene la administración. Y la pobre está ahí procesada junto con el resto de compañeros míos extraordinarios, exconsellers, exsecretarios autonómicos, exsecretarios y funcionarios. Y se trata de si yo decidí que cuatro o cinco mostradores de grandes eventos se colocasen en un rincón del pabellón de Fitur que, por cierto, nunca se pagaron". No se pagaron porque el caso Gürtel explotó una semana después de que se celebra Fitur 2009, el 6 de febrero de 2009.

También se le preguntó en la tertulia a Camps si se enfrentó a Francisco Correa en los pasillos. "Sí -respondió sin ambages-. Correa cuando ha terminado su intervención le ha dicho al juez y a la Fiscal Anticorrupción: 'Espero que la próxima vez que venga a este tribunal', que es para la última palabra, 'venga ya con el tercer grado concedido'. ¿A qué le suena eso?", se ha preguntado. El exjefe del Consell también ha aludido a la declaración de Pablo Crespo quien "en su interrogatorio dijo: intenté defenderme en el ámbito judicial del TSJ; de la Audiencia Nacional, del Supremo, del Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos… Y no he conseguido que la realidad jurídica se compadezca con la realidad de lo que yo he vivido. Por lo tanto, a partir de ahora, voy a hacer lo que ha hecho: el pacto con la Fiscalía Anticorrupción".

El expresidente de la Generalitat también ha relatado que preguntó a Correa: "¿De qué nos conocemos tú y yo? De qué nos conocemos tú y yo si no nos hemos visto en mi vida. Yo jamas he dicho que te conozca de nada. Estás intentando entrever que sí". Correa aludió a que ha coincidido con Camps en la boda de la hija de Aznar, en la de Álvaro Pérez y en un hotel. Camps solo se refirió anoche a la boda de la hija del expresidente del Gobierno. "Dice que vio un día en la boda de Aznar. Yo no sé si en la boda de la hija de Aznar estabas o no estabas. Comprende que en aquel momento, yo era delegado del Gobierno, y después como presidente de la Generalitat yo he conocido a millones de personas. Me habrás visto en una conferencia alguna vez o en alguna televisión o en algún mitin". A lo que, según Camps, Correa "ha reconocido delante de mucha gente que estaba en el vestíbulo de la Audiencia Nacional que jamás hemos tenido ningún tipo de contacto".

Camps también asegura que le espetó a Correa: “¿Tú eres consciente que te engañaba Álvaro Pérez?”. Pero lo grave no es que Álvaro Pérez le engañara diciendo que hablaba con todos nosotros. Que no hablaba con nadie. Lo grave es que la Fiscalía Anticorrupción quiera de esta mentira hacer una acusación contra mi y contra el grupo de personas que me acompaña en estos momentos en la Audiencia Nacional. Y ese es el escándalo. Porque cuando un señor o una señora se pone las puñetas, se pone el escudo de España y es representante del Ministerio Público y de la Fiscalía, tiene que defender la verdad. Tiene que buscar la reparación del bien dañado. Y no ganar la causa sea como sea. Y menos tras catorce años de persecución a mi persona. Por el solo hecho de haber ganado elecciones por mayoría absoluta y nueve causas por las que he sido perseguido por la Fiscalía Anticorrupción".

El exjefe del Consell también lamenta que el pacto o conformidad que la Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado con once acusados, "obviamente" incluye acusarlo a él. "La Fiscalía Anticorrupción ha llamado a todos [los acusados]. Yo sé a quien ha llamado. Y le han dicho. No solo tienes que conformarte con que has hecho ese tipo de irregularidad, con lo cual llegas cuatro días por allí, declaras y ya no tienes que volver. Sino que tienes que apuntar a Camps. Porque si no, no hay pacto".

Una tertuliana también ha preguntado a Camps si esta última vista es "el partido de la honrilla" tras todas las causas archivadas. "Perfectamente. -ha respondido Camps- Hoy lo he demostrado. El que tenga interés de ver cómo ha planteado la Fiscalía Anticorrupción el juicio será consciente de como están intentando volver de nuevo al final de la copa de Europa que perdieron. Quieren volver a repetir aquella final. Es como si yo, que soy del Valencia CF y perdí aquella final de copa en París contra el Real Madrid, intentara de nuevo volver a empezar aquella final de la Copa de Europa. Exactamente igual. Quieren volver a empezar. No lo han conseguido con la F1, con la visita del papa que destruyeron absolutamente la imagen extraordinaria que dio València. No lo han conseguido también con Nóos porque también me persiguieron. Absolutamente todo ha sido perseguido por la Fiscalía Anticorrupción en la Comunitat Valenciana. No sólo yo. Hay 230 personas en la Comunitat Valenciana desde la causa mía de los trajes que han sido absueltas o archivadas sus causas. Ochenta causas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción en estos momentos se han cerrado en la Comunitat Valenciana de gente del PP o cercana al PP desde aquel momento".

Por eso, ha recordado, "pido una auditoría en España para ver las causas que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto en marcha. Con que datos e indicios. Y el dañó que ha ocasionado a familias, a personas, a proyectos políticos, personales de todo tipo que se ha cargado con esta persecución tan horrorosa que hemos vivido estos años".