No hay duda que estamos sufriendo las semanas más frías del año pero, no solo nosotros... ¡las plantas también! Las heladas y las bajas temperaturas propias del invierno están afectando negativamente a la salud de las plantas. Sin embargo, estas consecuencias no son sinónimo del final de tus cultivos. De hecho existen muchas formas fáciles, económicas y sostenibles para proteger las plantas del frío.

El otro día hice un artículo para Meteored sobre este tema y me gustaría compartir con ustedes los puntos más importantes para evitar un desastre en nuestro jardín, ¡vamos allá! En primer lugar, cubrir las plantas con una sábana o plástico y regarlas sería la forma más fácil para prevenirlas de las heladas. De esta manera se creará una barrera aislante mientras duren las bajas temperaturas. También, agruparlas serviría como opción para disminuir la exposición al frío, y bueno, si hay espacio en casa, se podrían meter dentro de nuestro hogar. ¿Y que pasa cuando la helada ya ha hecho de las suyas? El primer impulso sería coger una podadera o eliminar las partes afectadas, pero no. Lo primero que hay que tener es paciencia. Es muy importante actuar con cautela para que la planta no muera en vano. Una vez sabemos esto, habrá que esperar a que el riesgo de heladas haya pasado y a partir de ahí, ¡manos a la obra! Cuando se trata de una planta anual, lamentablemente tendremos que quitarla de la maceta o del jardín, ya que no habrá sobrevivido. Me refiero a planta anual a las que crecen en el exterior en primavera o verano y solo tienen una estación de crecimiento. Ahora bien, si se trata de una herbácea perenne, por muy pelada que esté volverá a rebrotar en primavera aunque estéticamente no nos guste mucho como quede, por el momento. Si por el contrario, es una planta leñosa, dependerá de su grado de rusticidad. Por ejemplo, las tropicales o subtropicales probablemente no se recuperarán. Pues bien, ahora que ya sabemos estas recomendaciones, podremos superar con éxito las heladas venideras.