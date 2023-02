La homologación del C1 de valenciano en Bachiller se atasca: "Los docentes tendrán mucha presión para poner un 7"

La decisión del Consell de homologar el título de C1 de valenciano con una nota media de 7 en Bachillerato está encallada en la mesa de negociación. Todos los sindicatos han presentado alegaciones importantes al decreto que plantea la Generalitat en la reunión celebrada este martes.

Tanto Stepv como UGT tienen dudas sobre la forma de evaluar del profesorado, y critican que implantar esta medida puede suponer más carga de trabajo si no se negocia bien. "Los profesores tendrán mucha más presión sobre los hombros para poner un 7, porque muchos alumnos son conscientes de que los exámenes oficiales son mucho más exigentes", explica Francisco Javier Zurita, de UGT.

El sindicato Stepv, por su parte, critica que "no es responsabilidad de secundaria y bachillerato 'homologar' o 'acreditar' competencias lingüísticas, porque ya hay otros organismos que lo hacen (Escuela Oficial de Idiomas, Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, etc). Esta entidad ha sido muy dura y denuncia que Educación -que ya ha llegado a un acuerdo con Justicia para homologar el C1 de los funcionarios- "no da margen de negociación porque responde a un pacto político".

Además de esto, tanto UGT como Stepv critican que el currículum de valenciano es mucho más extenso que las competencias oral y escrita para este nivel, lo que provocaría que el profesorado tuviera que cambiar gran parte del currículum para garantizar que su alumnado tenga el nivel propuesto por el decreto. Es decir, una carga de trabajo extra.

Educación niega que esto vaya a suceder, el Director General de Política Lingüística Ruben Trenzano explica que otras autonomías ya tienen regulado esto y que el profesorado no sufrirá mayor presión con la aplicación de esta medida.

FP y Escuelas de Adultos

Otra de las lagunas que tiene el decreto es que se produce "un agravio" para los estudiantes de Formación Profesional (FP), que al no cursar bachillerato no tienen la posibilidad de acceder a este título. El sindicato CSIF reclama una negociación para adaptar esta realidad y no dejar fuera a una de las ramas de la enseñanza.

Conselleria es consciente del problema y explica que el decreto lo contempla. "A partir de ahora se iniciará la regulación de otros estudios como la FP o la Formación de Personas Adultas para que no suponga ningún agravio". Añade que, tras un estudio sobre el nivel de valenciano en estas líneas educativas "se homologará a los niveles de certificación que se consideren".

Zurita añade que "pensamos que no se puede dejar fuera a este alumnado, si bien es verdad que el nivel de valenciano es el mismo, sobre todo en muchas especialidades de FP. Pero si se analiza bien sí que se puede convalidar un nivel al igual que en Bachillerato o ESO".

Relajar los requisitos

Otra de las reclamaciones de los sindicatos, sobre todo de UGT, es la posibilidad de relajar los requisitos para homologar el título en función del nivel de lengua que se da actualmente en las aulas. "Consideramos que, si entidades como la JQCV te exigen un 6 para poder adquirir el C1, se reclame lo mismo en los alumnos en Bachillerato y que el requisito sea un poco más bajo", reclama Zurita.

CSIF, por su parte, pone la denuncia en el alumnado de cursos anteriores, ya que Conselleria de Educación fija el curso 2021-2022 como inicial para la norma (los que hayan sacado un 7 lo podrían convalidar). Pero por otro lado denuncian que debería ampliarse el requisito más cursos atrás a todos aquellos que lo puedan certificar.

El Stepv ha pedido directamente la retirada del decreto, entre otras cosas porque "no hay una evaluación del programa de educación plurilingüe -sobre el nivel de implantación de la lengua-, que se tenía que haber hecho para avalar la propuesta". UGT también apunta en este sentido y denuncia que "no pensamos que el valenciano esté ahora mismo tan implantado como para poder homologarlo con garantías".

De infantil a la ESO en la escuela

El segundo asunto que se ha discutido en la mesa de negociación con sindicatos ha sido la implantación de centros escolares con aulas que vayan desde infantil hasta cuarto de la ESO. Actualmente ya existen varios centros piloto en la Comunitat y la negociación se centra en aplicar más y en la regulación para estos centros.

"Al final se trata de una ampliación de la escuela, pero nos parece una idea muy útil y muy beneficiosa para zonas de la Valencia vaciada y despoblada. Si abarcas más cursos puedes tener más alumnos y poder mantener cosas como los comedores y el transporte escolar", explica Zurita.