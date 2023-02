El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la ayuda estrella del Gobierno para ayudar a los más vulnerables tras la pandemia del Covid, la guerra de Ucrania y una sucesión de crisis económica que sitúa la tasa de riesgo de pobreza en el 25,1% y que ya afecta a 1.271.689 personas en la Comunitat Valenciana. De estas personas, 559.404 viven en pobreza severa, lo que significa que conviven en hogares con ingresos inferiores a 530 euros al mes. Para el caso de una familia con dos adultos y dos niños, significa sobrevivir con menos de 278 € mensuales por persona, una situación que afecta al 11,1% de la población valenciana.

Para combatir estos datos --que aporta la EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza, por sus cifras en inglés) y datan del pasado mes de octubre-- surge el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, sin embargo, solo llega a uno de cada tres valencianos en riesgo de exclusión que lo necesita. Aún así, cada mes, la Seguridad Social tramita y aprueba unos mil expedientes que sitúan ya en 64.767 los hogares valencianos a los que llega la ayuda y cifra en 185.419 los beneficiarios de la misma. Del total de beneficiarios, cabe destacar que 80.633 son menores de edad. De los 64.797 expedientes aprobados en la Comunitat Valenciana, 42.535 llevan por beneficiara a una mujer. Además, en València la ayuda llega a 31.871 familias, en Alicante a 25.656 y en Castelló a 7.270.

Casi la mitad de las familias sufre para llegar a fin de mes. Pero la ayuda no acaba de llegar a quienes más lo necesitan aunque cada mes va sumando beneficiarios. El Gobierno, además, rechaza tres de cada cuatro solicitudes y una de las principales críticas es que una ayuda pensada para quienes menos tienen se tramite exclusivamente por vía telemática, habida cuenta de los problemas que presenta para la ciudadanía la falta de accesibilidad de las oficinas de la Seguridad que solo atienden de forma presencial a los pocos ciudadanos que consiguen una cita previa, también por vía telemática.

A nivel nacional, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a 560.809 hogares y 1.579.949 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de Seguridad Social que recoge el alcance de la ayuda desde su puesta en marcha en junio de 2020 hasta finales de este mes de enero. Cuando lanzó esta prestación, el Ejecutivo previó que alcanzaría a 850.000 hogares, por los que esta cifra todavía está un 34% por debajo.

Un autobús informativo

El Ejecutivo decidió poner en marcha un autobús el pasado mes de octubre para girar por 40 municipios españoles con el objetivo de llegar al "máximo" de hogares. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "uno de cada cuatro" potenciales beneficiarios del IMV aún no conocían la prestación. El 68% de las personas atendidas en el autobús han sido mujeres y el 55% ya había solicitado la prestación previamente. Además, entre los que ya habían solicitado el IMV, el 49% estaba en tramitación y, entre quienes no lo habían solicitado, un 35% fue por desconocimiento y el 32% explica que fue porque pensaban que no cumplían los requisitos.

Sobre la motivación de las personas que se han acercado al autobús en el mes de enero, un total de 741, el 70% lo ha hecho para solicitar información, el 26% para resolver dudas y el 3% para ser acompañado en la tramitación. El autobús está hoy y mañana en València.

Rostro de mujer

Hasta ese momento, el número de hogares beneficiados por el IMV desde 2020 ascendía a unos 510.000 hogares y a algo menos de 1,5 millones de personas, por lo que el autobús, junto a las otras vías, habría contribuido a incorporar a poco más de 50.000 hogares.

El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido las dificultades para extender el IMV al máximo de beneficiarios. "Hemos enviado un mensaje a personas cuyos registros nos daba sensación de que podían necesitarlo, estamos permitiendo que ONG puedan certificar situaciones de vulnerabilidad y ahora estamos acudiendo directamente a sitios donde las personas más vulnerables pueden estar, con el autobús y organizaciones, y ofrecerles la posibilidad de solicitarlo. Nadie podrá decir que no lo hemos intentado por todas las vías", afirmaba el pasado mes de noviembre en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

El Ministerio ha difundido este martes los nuevos datos y ha subrayado la incidencia que tiene la prestación en la reducción de la pobreza infantil puesto que un 42,8% de los beneficiarios son menores (676.288) y, si se tiene en cuenta el número de hogares, en el 65,6% hay al menos un menor (368.069).

Además, en dos de cada tres hogares el titular de la prestación es una mujer y, teniendo en cuenta el total de beneficiarios, el 54,3% son mujeres (858.445).