La selva amazónica es el pulmón de nuestro planeta. Esta vasta región de Sudamérica no solo posee la mayor biodiversidad que conocemos, si no que, además, cumple una función fundamental para nosotros como una de las principales fuentes de liberación de oxígeno terrestres. Y, una vez más, las alarmas allí han saltado de nuevo. Un reciente estudio, publicado en Science, revela que un tercio de la selva, que aún sigue libre de la deforestación y la explotación humana, corre un enorme riesgo por distintos factores como los incendios forestales, las sequías y la aproximación con las zonas deforestadas que, poco a poco, limitan aún más su espacio. Hablamos, por tanto, de que una de las áreas naturales más fundamentales de la Tierra corre un enorme riesgo, salvo que se realicen acciones inmediatas para su preservación. La selva siempre nos proveerá de todo aquello que podamos necesitar, pero, a contrapartida, solo nos pide que la cuidemos y que la dejemos respirar para recuperarse de todo aquello que le exigimos. Como siempre esperemos que no sea tarde y estemos a tiempo de cumplir con lo que nos demanda uno de los espacios naturales más espectaculares que conocemos.