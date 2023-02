El sindicato CSIF ha lamentado este jueves que el Consell haya modificado el decreto 24/1997, de 11 de febrero, de indemnizaciones, y no haya actualizado desde 1997 el pago del kilometraje al colectivo de empleados públicos.

La central sindical ha considerado "indignante" que ese kilometraje se mantenga "como hace 26 años" y ha recomendado al conjunto de trabajadores de la Generalitat "que no pongan sus vehículos a disposición del Consell", informa Europa Press.

CSIF ha explicado que la Generalitat ha emitido y publicado el decreto 7/2023, de 27 de enero, para actualizar el anterior de 1997 pero, no obstante, "de manera incomprensible" no ha incrementado ni la indemnización por kilometraje, que se ha quedado en 0,19 euros el kilómetro, ni la de restauración o alojamiento a sus empleados públicos. La modificación se centra en asistencia a tribunales.

El sindicato señala que, en la práctica, esto significa que el Consell "no ha tenido en cuenta ni que se ha triplicado el precio del carburante comparado con el que costaba hace 26 años ni otros factores como desgaste o reparación de vehículo o ITV, cuyos precios también se han disparado".

La central sindical considera "inadmisible" que se haya emitido un decreto de modificación del anterior de 1997 y que el Consell no haya incidido en este tema "básico". A su juicio, esa medida implica "una falta de respeto al conjunto de trabajadores", ya que "si hace 26 años esas indemnizaciones se establecieron para que no perdiera dinero quien pusiera su vehículo a disposición del Consell, en la actualidad no tienen sentido".

Ahora, con esas cantidades desfasadas, "quien lo ponga pierde mucho dinero". La central sindical, ante esta situación, recomienda que los empleados públicos "no pongan sus vehículos a disposición del Consell y que sea la propia administración quien adquiera su parque móvil, lo mantenga y lo ponga a disposición del personal que, por razones de servicio, necesite llevar a cabo algún desplazamiento".