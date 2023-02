Educación debe cuatro meses de nómina a al menos una quincena de auxiliares de conversación, que siguen sin percibir nada pese a que la mayoría de los impagos ya se solucionaron en el mes de enero. En total hay 1.400 de estos profesores de apoyo, pero un pequeño grupo sigue sin percibir nada.

Los auxiliares de conversación son un cuerpo de maestros nativos que vienen desde sus países para que el alumnado pueda practicar una lengua determinada en clase .Cobran a través de una beca y lo normal es que cada año se demore el cobro un par de semanas.

El colectivo se concentró el pasado 17 de enero frente al Palau de la Generalitat, y lo volverá a hacer este viernes ante unos impagos que se eternizan. Conselleria de Educación explica que se trata de un problema informático que afecta solo a este pequeño grupo y que depende de Hacienda. Por otro lado, asegura que "el 6 de febrero cobrarán los auxiliares que han tenido problemas con su cuenta bancaria y el resto. El pago se realizará el día 6 de febrero por indicación de Hacienda".

Nesrine Dilmi es una de las afectadas. "Llevo sin cobrar nada desde el mes de octubre. Ya veníamos con dinero preparado porque sabíamos que el pago se demora, pero esto es demasiado". Explica que ha podido sobrevivir gracias al apoyo de su familia y de su pareja desde Francia, pero que muchos otros auxiliares han acabado dejando el trabajo y yéndose del país.

Los contratos de los auxiliares son de mil euros por 16 horas o de 700 por 12 horas a la semana. Cada año suele haber retrasos más o menos grandes. "Cada año nos toca hacer una concentración porque Hacienda tarda más de lo que dice en pagar. Este fueron de dos meses para la mayoría del cuerpo, pero cuatro es algo ya exagerado", explica Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical.

La sindicalista critica que, cuando se concentraron a mitad de enero "ya nos prometieron que les pagarían antes de final de mes, pero esa fecha ya ha pasado". Añade que, aunque son pocos, "es una situación dramática para mucha gente. Estamos hablando de que muchos fueron de vacaciones de Navidad a su país y ya no han vuelto", explica. Incluso remarca que "hay equipos directivos de colegios que han tenido que hacer un préstamo a nivel personal a estos auxiliares para que pudieran costearse la vida antes de cobrar".

Nesrine lamenta que "creo que si no recibo los atrasos en una semana ya me tendré que volver a Francia, lo he hablado con el instituto. No puede ser que me venga a España a trabajar y vuelva con deudas", critica la auxiliar de conversación.

Miles de docentes

El sindicato CSIF denuncia que hay "miles de docentes con impagos de nómina", tanto de sexenios y quinquenios como de complementos para los equipos docentes. La central sindical ha reclamando a Conselleria de Educación que haga un listado de impagos "que contemple el número de profesionales afectados, que el sindicato calcula en más de un millar, el retraso en abonarlos y un calendario" para pagarlos.

Para el CSIF, Educación arrastra una deuda grande con numerosos docentes por el retraso "en reconocer y pagar trienios y sexenios. En el primero de los casos, el de la antigüedad, el sindicato asegura que cuenta con "casos donde se ha tardado cuatro años desde que se cumplió el trienio y aún no lo han cobrado".

Para la entidad es necesario que Educación elabore un listado y además un calendario de pagos "que implica un compromiso expreso de la Administración en solventar este problema".