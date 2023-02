Golpe encima de la mesa del PPCV en su intento de captar el espacio que en 2019 ocupó Ciudadanos. El presidente de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, ha incorporado a su equipo a la que fuera síndica de la formación naranja hasta hace tres semanas, Ruth Merino, quien pasa a formar parte de la campaña del PPCV de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo.

Mazón ha anunciado la incorporación de Merino en una rueda de prensa en la sede del PPCV en un acto similar al de la presentación de los fichajes futbolísticos. En este, la ex dirigente de CS ha comparecido con los diputados en las Corts, Rubén Ibáñez y José Antonio Rovira, la senadora Salomé Pradas y Eusebio Monzó, quienes formarán parte del equipo económico que dirigirá la ex de los narnajas.

En este sentido, el presidente del PPCV ha destacado la “sensibilidad social, el carácter liberal y la capacidad profesional de Ruth Merino para poner en marcha las medidas económicas que necesita la Comunitat y la nueva reforma fiscal con una vertiente más social para llegar a todos los ciudadanos”. Desgranar ese "carácter liberal" en propuestas para el programa será la labor de Merino, técnico de Hacienda desde 1996, hasta las elecciones. No será la primera vez que realice esta labor. Ya coordinó el equipo económico de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana de 2017 a 2019.

Merino abandonó la portavocía del partido liberal en las Corts y su acta de diputada en el parlamento autonómico entre lágrimas hace dos semanas, en plena refundación de la marca, de la que dijo que estaba decepcionada por el rumbo que había tomado la formación. "Nunca se sabe", dijo el día de su despedida sobre si volvería a la política en otro partido que "represente" sus ideas.

Como el programa televisivo, veintiún días son los que ha tardado Merino en desvelar su aterrizaje en el PP valenciano, casi a la par que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, negase el suyo por los 'populares' madrileños. El refranero habla de que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y eso le ha ocurrido tanto a los del partido de la gaviota como a la exsíndica de los naranjas.

No es la única incorporación que los 'populares' valencianos han hecho de Ciudadanos en los últimos meses. Más allá de la marcha de Toni Cantó y su intento de ser diputado en la Asamblea de Madrid bajo la lista de Ayuso (algo que no pudo por problemas con la residencia), en Gátova el PPCV presentará a Jesús Salmerón, hoy diputado no adscrito tras dejar el grupo parlamentario de Ciudadanos en 2021.