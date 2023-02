Dos palabras han servido para que Aitana Mas lanzase un aviso a su formación sobre la delicada situación en la que quedaría en caso de perder las primarias en Alicante. "Es obvio", ha dicho la vicepresidenta y portavoz del Consell cuando se le ha preguntado si se sentiría desautorizada en su papel dentro del Ejecutivo valenciano en caso de no ganar las primarias para la circunscripción de Alicante.

Han sido solo dos palabras porque Mas, desde la mesa que supone dar voz a la acción del Gobierno valenciano, rechaza hablar de asuntos de partido y menos personales. Pero la insistencia ha dejado el "es obvio" que supone un aviso a la coalición valencianista que la próxima semana comenzará a votar a los que quieren que ocupen los puestos para las listas autonómicas.

En estas, Mas se presenta como cabeza de lista para Alicante. La votación para ser la número uno provincial e ir en el resto del cuerpo de la lista son diferentes, independientes. De normal, los aspirantes se presentan a las dos. Mas no. La vicepresidenta se ha jugado un all in: o número uno por la circunscripción sureña o se queda sin optar a la candidatura de la coalición valencianista.

El problema para la vicepresidenta es que no es la única contendiente para ese primer puesto. También lo es el portavoz de la diputación alicantina, Gerard Fullana; la coportavoz de Compromís en Elx, Marina González; y la dirigente de Joves PV, MJ Calabuig. El primero es el que más dificultades podría generarle a la también consellera de Políticas Inclusivas al ser de Més, antiguo Bloc, un partido con más músculo orgánico que Iniciativa, al que pertenece Mas y que también cuenta con el choque con González, promovida por los Mollà, con importante influjo en el partido en Alicante.

De ahí que a unas cuantas horas de que las votaciones se activen, las miradas se posan en Mas. Y ella, pese a esquivar las preguntas como portavoz del Ejecutivo autonómico, ha acabado lanzando un "es obvio" que supone un aviso a navegantes. En caso de que ganase Fullana (o cualquiera de los otros candidatos), la vicepresidenta se sentiría desautorizada por su propio partido. El viento de las primarias podrían desatar un huracán que zarandease al Consell.