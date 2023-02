La primera frase ya ha dejado el titular. "No hay una posición única, es evidente", ha dicho la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al pleno semanal por las medidas para legislar la prostitución presentadas por sus socios del PSPV en las Corts y que ya tensionó al tripartito que conforma el Ejecutivo autonómico el pasado mes de mayo. No obstante, ha recordado que es "un debate que se ha trasladado a las Corts y que se deberá decidir en el parlamento".

"No es un tema que hayamos debatido ni siquiera dentro del Consell, no está en el acuerdo del Botànic, no forma parte de los seminarios, no ha habido un debate entre los diferentes departamentos", ha continuado Mas marcando distancias con la propuesta de los socialistas al tiempo que ha insistido en el rechazo que ya exhibió su predecesora en el cargo, Mónica Oltra, ante una "estrategia punitiva".

Compromís, y con ello también la consellera de Políticas Inclusivas e Igualdad, mira con recelo la doble proposición de modificación legal registrada por los socialistas en el parlamento autonómico y que se basaría en cambiar la ley de Espectáculos y la de Carreteras para sancionar a los aquellas personas que reclamen servicios sexuales. Esta doble propuesta, ha recordado, "se basa en el anteproyectos de Justicia que ya recibió alegaciones de las consellerias", entre ellas, la suya, cuando era Oltra la responsable.

Así, en opinión de Mas, "una ley seca para la prostitución solo servirá para esconder un problema que tiene unos componentes sociales muy complejos y que deberán tratarse más allá de una estrategia punitiva". "Procurar que la norma en cierta manera no perjudique a la parte más vulnerable", ha remarcado al tiempo que ha pedido hacer una defensa de las políticas que se están llevando a cabo en el gobierno autonómico.

En este sentido, ha puesto en valor que Labora ha formado e incorporado a 99 mujeres víctimas de la trata y de la violencia machista al mercado laboral y ha recordado que a través del programa Alba se ha atendido más de 2.000 mujeres en esta situación de prostitución. "Hablamos de políticas que van a la raíz de ese problema, medidas reales y efectivas", ha sentenciado.