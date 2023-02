Carlos Fernández Bielsa: "No me veo en las Corts, quiero seguir en Mislata y en la diputación"

El despacho de vicepresidente de la Diputación de Valencia conecta con Mislata, donde es alcalde desde 2011, con los cuadros de artistas de la localidad como Miquel Navarro y Adrián Momparler. Sus dos cargos institucionales, sumado al de secretario general del PSPV en la provincia de Valencia al que llegó hace justo un año, dejan a Carlos Fernández Bielsa como uno de los nombres destacados de cara al ciclo electoral que se abre en los próximos meses.

¿En qué ha cambiado el PSPV en la provincia de Valencia?

Somos un partido más unido, más fuerte, un partido engrasado con el objetivo de ganar las elecciones. Hemos conectado mucho más con los alcaldes, somos más comarcalistas y municipalistas y estamos más cerca de la ciudadanía para hacer políticas para la gente.

¿Su triunfo supuso el fin del abalismo en el partido?

No deberían existir familias en el PSPV, debemos estar preocupados y ocupados para trasladar la gestión y buena del gobierno valenciano para mejorar la vida de las personas.

En cuatro meses, elecciones, ¿cómo las plantean?

El municipalismo va a ser el muro de contención de la derecha y la extrema derecha para frenar las políticas reaccionarias y lo estamos construyendo a base de políticas sociales. Ahora será la ciudadanía la que tendrá que decidir si quieren la derecha de los recortes y rescate a los bancos o una izquierda del progreso social y que está al lado de la gente que más lo necesita. Y creo que la gente ha tomado buena nota.

Habla del municipalismo como muro de contención, ¿cree que a Puig le conviene acudir a las urnas con los alcaldes?

Siempre que gobierna un alcalde socialista la gente vive mejor y, por tanto, el impulso del municipalismo siempre va a venir bien a cualquier elección que se celebre. Además, la gestión del gobierno valenciano es solvente, hemos cambiado el paradigma y ahora tenemos un presidente creíble y responsable que hace políticas para las clases medias y bajas. Todo ese cómputo será beneficioso para los socialistas.

¿Le recomendaría entonces que no adelante elecciones?

Es una cuestión que tiene que decidir él, pero el municipalismo es solvente y suma, y todo lo que sea sumar es positivo.

¿Le preocupa la investigación judicial sobre el accidente del castillo hinchable en Mislata?

Es un tema que a mí me ha afectado mucho personal y políticamente. En Mislata se ha hecho lo que correspondía según la normativa, los tribunales están investigando el caso y ahora habría que mirar si es necesario cambiar leyes para que no vuelva a pasar en ningún sitio y yo voy a colaborar para ello. Ha sido un momento muy doloroso para las familias y para la ciudad y espero que no ocurra en ningún otro municipio.

¿Dónde se ve en junio?

Como alcalde de Mislata.

¿Y en las Corts?

No, yo me veo cuatro años más como alcalde de Mislata y vinculado al municipalismo.

La diputación es una institución municipalista, ¿le gustaría ser presidente?

Esa es una cuestión que tendrá que decidirse cuando toque, ahora no es el momento. Yo me veo como alcalde de Mislata y es lo que más me preocupa. Además, soy municipalista y quiero seguir contribuyendo a que la diputación esté al lado de los pueblos, especialmente los más pequeños; a que la diputación sea un instrumento útil para la autonomía municipal y seguir contribuyendo para acabar con esa etapa de clientelismo del PP. Hoy esta es una diputación al lado de los municipios y en eso quiero seguir contribuyendo.

¿Y no ha pensado cómo?

Lo primero ganando las elecciones municipales. Yo me veo como alcalde de Mislata. Y luego intentando ser útil para los municipios.

Sería lógico que si el PSPV ganase las elecciones, el líder provincial del PSPV quiera ser el presidente de esa diputación.

Soy más de trabajar que de especular. Estas cuestiones ahora no son las que nos atañen, las diputaciones no se conforman hasta final de junio. Ahora estamos centrados en que haya cuantos más alcaldes socialistas mejor y que Puig continúe al frente de la Generalitat.

Sí que habla de seguir en las diputaciones, ¿es partidario de eliminarlas o recortarlas?

Las diputaciones son instituciones útiles para mejorar la vida en los municipios si se hacen políticas adecuadas como estamos haciendo con el Fondo de Cooperación, construyendo centros de día o ayudando con el plan de inversiones. Tenemos que ser una institución fiable y válida para los ayuntamientos y lo que toca en este momento es transformarlas y modernizarlas para que sean instituciones más útiles y válidas. Ese es el camino por el que debemos continuar.

El actual presidente, Toni Gaspar, dejará la corporación tras las elecciones, ¿qué papel debería desempeñar?

Ha hecho un extraordinario trabajo en la diputación, ha cambiado esa diputación clientelar y partidista acostumbrados en la etapa del PP. Toni [Gaspar] no solo es un amigo, es un valor muy importante en el PSPV y podrá estar donde él quiera y donde el partido le encomiende. Creo que es una persona muy válida, que ha hecho un gran trabajo y se le tiene que reconocer.

En Mislata tiene mayoría absoluta, pero en la diputación gobiernan con Compromís, ¿cómo ha llevado los choques de ser un gobierno de coalición?

No recuerdo ningún roce; en cualquier caso, nos llevamos bien, somos un gobierno preocupado por ayudar a los municipios, cada uno desde sus ámbitos pero absolutamente coordinados.

Bueno, sí que ha habido diferencias por los ‘bous’ o por la propia existencia de las diputaciones, por ejemplo.

Pero es que la política es la gestión de las discrepancias, y esa las hemos tratado bien y al final somos un gobierno sólido, fiable y válido para seguir gestionando.

Ha reivindicado la gestión de Puig, pero no ha mencionado al Gobierno de España, ¿Pedro Sánchez resta?

Quien resta es el PP que se tiene que dedicar a acudir a los fichajes de invierno como en el fútbol para consolidar un equipo. Tanto Ximo Puig como Pedro Sánchez suman, son un ejemplo de compromiso con la socialdemocracia, con el buen gobierno y de estar al lado de la gente y haciendo políticas para las personas frente a los poderosos.

Tiene el Palau de la Generalitat frente a su despacho, ¿se ve como relevo de Puig?

No, porque Puig va a seguir siendo el president de la Generalitat.