Ya estamos en febrero y a las puertas de lo que puede ser una semana movida, con lluvia, nieve y frío repartidos de forma muy variable, según los modelos que se miren y los días que pasen. Ya hablaremos a toro pasado de todo esto, como si fuéramos analistas económicos.

El resumen oficial de enero en las temperaturas es que han sido «normales». Todos los que hemos vivido este mes sabemos que hemos tenido 15 días de temperaturas por encima de las medias y 15 días claramente por debajo. Es muy probable que ningún día hayamos estado en esa media aritmética que los medios y la propia Aemet se empeñan en llamar lo normal. Ya saben, si en una habitación somos diez y yo me como diez pollos, la estadística dirá que nos hemos comido un pollo cada uno y no será verdad. Con la estadística, en cualquier clima, y especialmente en el nuestro, asimilar lo normal a la media es una estupidez.

Entiendo que necesitamos abstraer números para sintetizar un clima, pero contar por ejemplo el número de días con mínimas por debajo de 0, o por encima de 20, o máximas superiores a 32-36 grados, o los meses o años con rangos de precipitaciones concretos me parece un acercamiento más realista. No me sirve lo de que es lo que la población entiende, expliquémoslo mejor.