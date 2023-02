El sindicato CSIF ha denunciado que la situación de las urgencias del Hospital Clínico ha empeorado desde el viernes pasado y esta mañana había 51 pacientes "ingresados" en el servicio a la espera de poder subir a planta al no haber habitaciones libres. Según el sindicato, algunos de ellos llevaban así más de dos días, en concreto hasta 63 horas.

Así, según los datos facilitados esta mañana por el sindicato, las tres salas de Observación o preingreso que el hospital tiene habilitadas para estos momentos de gran demanda "están llenas". En la primera hay "17 pacientes" y alguno de ellos llevaba allí esperando para ser ingresado en planta "63 horas de media de espera". En las otras dos salas había 10 pacientes en cada una con también 63 horas de espera media y 41 horas en la última.

En la sala de rayos y la de espera

Ante esta situación, desde el hospital habían reacondicionado otras dos salas más para poder acoger a más pacientes: según el sindicato una sala de rayos que se está utilizando para ampliar las Urgencias desde el pasado jueves y "la de espera de Urgencias ante la falta de camas libres en planta. Esta escasez de espacios se plasma también en utilizar por la tarde un quirófano como sala de despertar tras intervención quirúrgica", explican estas fuentes.

Gracias a ocupar estos espacios, las Urgencias pueden asumir todo el volumen de pacientes que les llegan aunque no haya camas libres en el hospital (y que aumentan en momentos de alta circulación de virus y mal tiempo como ahora) aunque el problema es que estos pacientes que están en estas salas de Observación no están en las mismas condiciones que si lo estuvieran en su habitación: hay mucha menos intimidad y la atención no es la misma.

Refuerzo de plantillas y de espacio

Precisamente por ello, desde CSIF insistían esta mañana en reclamar a la Conselleria de Sanidad que reforzara "plantillas" y dispusiera "de los espacios necesarios y con los recursos adecuados para poder atender a los pacientes en las mejores condiciones". Desde la central sindical ponían también el foco en la situación de la Atención Primaria y pedían actuaciones también en este ámbito ya que la saturación del primer nivel y los problemas para ver al médico en tiempo y forma suponían que "numerosos usuarios acudan directamente a unos servicios de Urgencias hospitalarias que están al límite".

Según la central sindical, en otros centros como en el hospital La Fe de Valencia también estaban sufriendo problemas en las Urgencias: "a primera hora de esta mañana había 35 pacientes a la espera de habitación libre en planta para ser ingresados. En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), únicamente queda una cama disponible. Por su parte, en el hospital de la Ribera atendían en los boxes Urgencias a 25 pacientes que aguardaban cama en planta", han explicado.