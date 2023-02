Las Corts pone coto a los maltratadores

Que no haya más casos como el del candidato de Vox, con cargo en el Consell de Transparencia y la Junta Electoral. Las Corts no quiere que se elijan más Carlos Flores Juberías para los órganos que suponen un control y contrapeso a la actividad de la Generalitat y que forman parte del entramado de la autogobierno valenciano. Esto es, que una persona condenada por violencia machista como lo está el profesor de Derecho Constitucional pueda formar parte de las instituciones que designa el parlamento autonómico.

El presidente de las Corts, Enric Morera, pedirá este martes a los grupos parlamentarios que modifiquen las normativas vigentes para la elección de cargos estatutarios con tal de garantizar que las personas elegidas no puedan contar con antecedentes penales en materia de víctimas de violencia de género, según han informado fuentes próximas a la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana. Lo hará en la comisión del estatuto de los diputados y diputadas, donde entre otras cosas, se debate el reglamento de la cámara a puerta cerrada.

La petición de Morera irá en la línea de normas como el Real Decreto 586/2022 con el que se modificó el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el que se señala que los abogados de oficio que presten servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género "no podrán contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidación en el ámbito de la violencia sobre la mujer", aunque en este caso exceptúa si estos antecedentes están cancelados.

En este sentido, la idea que trasladará la dirección del parlamento autonómico a los parlamentarios que participan en la comisión es que a la hora de presentar los currículums a órganos estatutarios como el Consell Jurídic Consultiu o el propio Consell de Transparencia que se encuentran en estos momentos pendientes de su renovación se deberá adjuntar también un folio de antecedentes penales y su cancelación, algo similar al certificado de antecedentes de delitos sexuales que se reclama a quienes trabajan con menores.

En plena renovación de órganos

Esta propuesta de Morera (que debería recibir el visto bueno de los parlamentarios) podría entrar de lleno en la negociación que los diferentes grupos mantienen (y en la que no hay ningún avance) de cara a renovar hasta siete instituciones y que requieren de mayorías cualificadas para salir adelante. Entre ellas está el Consell de Transparencia en el que se encuentra el candidato de Vox que ha negado irse hasta que la labor en este órgano le sea imposible de compaginar con la campaña del partido de ultraderecha. La única vía de salida es el pacto no solo de este órgano, algo que el PSPV rechaza, sino de todos.

La medida la promoverá la Presidencia de las Corts in voce en la comisión que trata el reglamento, pero viene reclamada también desde fuera. Al parlamento valenciano ha llegado el texto aprobado en el Ayuntamiento de València en el que no solo se insta a Flores Juberías a renunciar a su cargo sino que también pide a las Corts que a la hora de decidir la composición de entidades "se abstengan de nombrar personas sobre las que hayan recaído condenas previas por violencia de género". El objetivo, señalará Morera que recoge el guante del consistorio del 'cap i casal' es no volver a repetir la situación que se vive con el hoy candidato de Vox.