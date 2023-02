Rayan Faiz (Foios, 2001) es el eslabón que une a los estudiantes de la Universitat Politécnica de Valènicia (UPV), con el rectorado. La voz del estudiantado con los que dirigen la universidad. Esta estudiante de ingeniería agronómica y del medio natural fue elegida hace unas semanas por sus compañeros y tiene el trabajo de reivindicar sus derechos en el claustro.

Su cargo dura un año natural, hasta diciembre, y ya tiene muchos asuntos sobre la mesa. Su cometido es "mejorar la vida universitaria, que tengamos una docencia de calidad, y conseguir más derechos para los estudiantes", explica.

La primera tarea no es poca cosa, una ley que cambia de arriba a abajo el funcionamiento de las universidades. La Losu (Ley orgánica del sistema universitario) que prepara el Gobierno modifica la representación de los estudiantes en los órganos de gobierno. Faiz explica que "es una ley de mínimos y va a tocar luchar muchas cosas, pero si nos ponemos a ellos, y en la UPV se nos escucha mucho a los estudiantes, lo vamos a conseguir".

Quejas de los estudiantes

Recién acabado el periodo de exámenes, Faiz ha recopilado varias quejas, que casi siempre suelen venir en esta época de estrés y larguísimas sesiones de biblioteca. "Es verdad que a lo mejor a nivel docente tenemos mucha carga de trabajo concentrada en esta época del año. Otra queja es la distribución de la carga en los años de estudio, que las aulas podrían estar un poco más modernizadas... esas son un poco las quejas que llegan", explica.

Otras son mucho más coyunturales. "Los métodos de evaluación y los métodos docentes son otra queja recurrente ahora", cuenta. Además de eso "podemos trabajar para tener poco a poco más servicios, sobre todo de salud mental y ayuda psicológica, porque pensamos que hay una saturación", cuenta.

La universidad tiene tres psicólogos para unos 25.000 estudiantes y para Faiz "se necesita más, no pueden abarcar todo y tenemos listas de espera de unas tres semanas. Pero claro, para eso se necesita financiación", explica. Este es otro frente abierto. "Estamos luchando con la universidad por un plan de financiación que nos permita tener más recursos, y entre ellos más psicólogos tanto para los estudiantes como para los trabajadores porque al final tienen que cubrir a todo el personal", cuenta.

"Aún hay un poco de estigma sobre el hiyab"

Rayan es de una generación nacida en España pero que se la sigue leyendo como extranjera. En su caso, por llevar hiyab (pañuelo) y ser musulmana. Explica que "nuestra generación está muy avanzada, pero aún hay un poco de estigma, sobre todo en personas de edades como 40 o 50 para arriba que se nota más". Sin embargo matiza que en su círculo "nunca he tenido ningún problema y he podido llegar a dónde estoy".

La religión también es otro elemento que señala, "a lo mejor por profesar una religión se considera que vienes de un país extranjero pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú puedes ir a otro país y profesar la religión cristiana y no tienen que dar por hecho que eres de España".

Rayan va camino de ser ingeniera y de romper estereotipos, como otras tantas que no tienen visibilidad. "Yo me relaciono con mucha gente de la universidad, y créeme que hay jóvenes musulmanas o racializadas que son físicas, matemáticas, químicas, ingenieras, aeronautas, etc. Pero es verdad que no tienen mucha visibilidad", remarca.

Faiz reivindica que "es verdad que si pensamos en un ingeniero el prototipo suele ser un hombre blanco, pero hay mucha diversidad. Yo también quiero ser un ejemplo para esas niñas a las que se les hace creer que es malo ser de otro origen o tener otro tipo de cultura en casa, cuando es lo contrario, eso es riqueza cultural. Que sepan que pueden llegar a diferentes sitios y que si quieren pueden ser ingenieras, médicas o lo que les apetezca, porque no depende de tu apariencia, sino de tu capacidad para sacarte la carrera", sentencia.