Más que una jornada de reflexión, la de este sábado en Compromís es una jornada de expectación. La suerte está echada, aunque todavía falte el voto presencial para el que se han habilitado cerca de un centenar de sedes en 99 municipios de la Comunitat Valenciana. En la medianoche se cerró el plazo para poder votar de manera telemática y hasta que no se cierren las urnas el resultado es una incógnita. La coalición contiene el aliento.

La mirada está puesta en Alicante y en la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas. Se presenta para liderar la lista en esta provincia, pero su victoria no está ni mucho menos asegurada ante las candidaturas de Gerard Fullana y Marina González. La mayor militancia de Més y el aroma de la venganza del 'sector Mollà' de Iniciativa tras la destitución de Mireia Mollà como consellera son dos factores que podrían abocar a la derrota de Mas.

No salir elegida como número uno supone abrir la caja de los truenos con consecuencias todavía por descifrar. Entre ellas, además de que se quede fuera de la lista autonómica para la próxima legislatura, está la posibilidad de que deje su cargo en el Gobierno valenciano el mismo domingo.

"Esta vicepresidenta meditará lo que haya que meditar una vez tenga los resultados, ahora entrar a hacer hipótesis no es lo más sensato ni lo más coherente ni lo más correcto", dijo en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sin aclarar si se iría o no. La semana anterior sí que dejó claro que era "obvio" que no ser votada por los suyos lo sentiría como una "desautorización".

Los datos de participación se sabrán una vez concluya todo el proceso, pero fuentes de la formación destacan que hay mucha actividad y que creen que votará una parte importante de los 42.800 inscritos. En el equipo de Mas se muestran optimistas. "La vicepresidenta tiene una mentalidad ganadora", señalan. Ahora falta que los resultados le den la razón.