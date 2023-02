La respuesta valenciana al terremoto de Turquía y Siria, como siempre, fue inmediata. Primero con el envío de bomberos y, ahora, con artículos de primera necesidad. Aparte de las aportaciones a las ONG que actúan sobre el terreno, la ayuda humanitaria se canaliza estos días gracias a la población turca afincada en la Comunitat Valenciana . La complicación en estos primeros días es que esa ayuda se canalice con eficacia, y eso no es fácil. Personas de origen turco clasifican y organizan cajas y bolsas de ayuda humanitaria con destino a las víctimas del terremoto, que se ha cobrado ya más de 11.200 muertos. El Gran Bazar Istambul, en el polígono Mas de l’Oli de Manises, recoge ropa, alimentos y otros artículos de primera necesidad que los negocios turcos se encargan de recoger y transportar hasta este improvisado almacén. Y de ahí, al aeropuerto, donde cada día hay vuelos regulares con destino a Turquía. “Somos el único punto en la zona de Valencia. El consulado de Barcelona -el de Valencia solo tiene la función de honorario- movió el tema y nos pusimos rápidamente en acción”, explica Vedat Vardar, un turco que se vino hace 15 años por amor.

Junto a Vedat, hay 4 o 5 personas más de Turquía organizando el material. La clasificación de los artículos que llegan es una faena laboriosa, porque no todo es aprovechable. Más bien, hay muchos artículos que no pasan el filtro. Vedat y el resto insisten en que hay muy buena intención, pero que es necesario el sentido común. “A Turquía están llegando montañas de ropa que no vale. No todo es útil, más bien al contrario. Por eso es necesario que la gente sepa qué es lo que sirve de ayuda y lo que no”, afirma Vedat. Entre los alimentos que no son útiles son los de carne porcina. Turquía es un país mayoritariamente musulmán. El Banco de Alimentos, por cierto, se ha sumado a la ayuda en la recogida de comida.

"La ropa que se ha enviar debe ser nueva o limpia o en muy buen estado. Hay muy buena intención de la gente, pero no enviar por enviar"

“Sanidad no permite la ropa usada por un tema higiénico. ¡Mira ahí! ‑señala hacia un rincón‑ Hay una caja con ropa de verano, con bañadores, bikinis y tangas, y eso ocupa espacio, pesa y no sirve para nada ahora mismo en Turquía. Y cada kilo en un avión equivale a un litro de gasolina”, explica. “Se puede enviar ropa usada de abrigo (gorros, guantes, bufandas, abrigos e impermeables), pero siempre que esté limpia y en buenas condiciones. “Pero preferiblemente nueva”, subrayan. "Turquía es un país textil, por ropa no es. Pero tiene que servir de verdad para la gente, porque es para protegerse del frío. Yo tengo mucha ropa, pero he preferido comprar en tiendas como Primark o Decathlon, porque la ropa nueva seguro que va a servirles. Sé que hay muy buena intención, pero hay que saber lo que sirve y lo que no”, insiste Vedat.

Materiales para situaciones de emergencia

Los alimentos que sirven son los “secos, las latas de conserva, la leche en polvo y ese tipo de alimentos que uno, por sentido común, sabe que es realmente útil ahora mismo". “Hay gente que envía cualquier cosa que le sobra y eso no ayuda. No tenemos suficientes medios para reorganizar y clasificar todo lo que se envía. Han llegado a enviar calcetines sin lavar”, afirma Nesser, una mujer alemana con sangre turca. Entre las cosas que Turquía necesita, también, “pañales y productos íntimos para la mujer”. Y por supuesto, materiales para situaciones de emergencia como “tiendas de campaña, cama, colchonetas, mantas, sacos de dormir, estufas de gas butano, termos, linternas o generadores eléctricos.

Además de ayudas con iniciativa ciudadana , se ha activado el llamado Comité de Emergencia, una unión de varias ONG ante situaciones de emergencia humanitaria, en este caso enfocado a la ayuda a Turquía y Siria. Las seis organizaciones que forman parte del mismo son Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.