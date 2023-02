«Que no se retroceda. Que no se den pasos atrás en las soluciones para disfrutar del dominio público». Y por ende, de la propiedad privada esté consolidada.

Que el Ministerio de Transición Ecológica haya iniciado un estudio de la primera línea de una más que respetable cantidad de playas de la provincia de València, y que tiene que cristalizar en la nueva delimitación de los límites -dicho de otra forma, trazar qué pertenece a Costas y qué a ayuntamientos y particulares- viene a señalar nuevamente un punto de no retorno a la idea de que, con el paso del tiempo, el mar se «tragará» una parte del litoral por la propia acción del hombre, sea por las obras que han alterado el paisaje, sea por el calentamiento global. Aunque se tarden generaciones en que esto pueda suceder.

Pero en medio, hay poblaciones y hay pobladores especialmente preocupados. Es por ello que alcaldes especialmente afectados, como el de Cullera, Jordi Mayor, pidan bajar a la arena. «Sólo pedimos que no se den pasos atrás en las soluciones, que están bien encaminadas. No es lo mismo ver las cosas desde un despacho que bajando al territorio, a las personas y a las administraciones que lo vivmos cada día». En Cullera, por ejemplo, hay proyectos para algunas de sus playas más importantes «que permiten lo más importante: seguir usando las playas» y seguir respetando la propiedad privada. Por mucho que, a la larga, el mapa físico de la costa siga su camino. De momento, en Cullera lo que piden es que las medidas ambulatorias continúen; es decir, «dotar de presupuesto y seguir regenerando las playas. Las playas al sur de la desembocadura del Xùquer necesitan urgentemente algna actuación que nos permita difrutarlas y no estar todos los años haciendo trasvases de arena. Pero que siguen siendo esenciales. Si no hay arena, no quedaránada. Que el hombre haga lo que la narutaleza hacía en su momento».

Fuentes oficiales consultadas por este diario defienden el estudio como «garantista». O, dicho de otro modo, que está pensado para establecer una seguridad jurídica para los propietarios y que no deja de ser más que un proceso incipiente, con su periodo de alegaciones en cada caso y que lo que pretende es evitar situaciones de indefensión.

Además, se destacó que la actuación prioritaria ahora mismo, con inversiones millonarias, es la de llevar a cabo labores de regeneración en todas las playas que así lo solicitan, puesto que, además de la delimitación de propiedades, no se busca más que garantizar la pervivencia de las playas como activo de todas estas zonas.

Y es que cada ayuntamiento tiene su particular cuita con el proceso de reforma de los litorales. Así, desde el Ayuntamiento de Sagunto el concejal de Playas Roberto Rovira asegura que aún tienen que ver la documentación, pero reconocía que la modificación del deslinde en la plata del Port de Sagunt es un asunto en el que el consistorio ya lleva peleando tiempo para conseguir la desafección de varias zonas: las antiguas Casas de Menera, el Hospital Viejo y la avenida de Mediterráneo anexa al paseo marítimo.

Junto a ello, el ayuntamiento reclama la inclusión del antiguo Malecón de Menera en la zona marítimo terrestre, en contra del criterio de Costas, en lo que es uno de los grandes contenciosos entre las administraciones municipal y estatal.

Lo cierto es que cada temporal que afecta a las costas valencianas reabre el debate sobre donde empieza un terreno y donde otro.

"No hacen falta más temporales"

Cautela a la espera de saber el contenido del estudio de la franja costera. «»No hacen falta más temporales para saber que existe un problema. Si la revisión es rigurosa y acoge la sensibilidad necesaria para abordar este tema, perfecto. Pero si es para hilar más fino, mala cosa. Hace 25 años se sabía y se avisó del sufrimiento de las costas. Tengo escritos de los años noventa en el que alertábamos de esta problemática». Así valoraba y recordaba uno de los fundadores de Som Mediterrània, Manuel López, el anunciado inicio de estudios de inundabilidad.

La puesta en marcha del estudio coincide casi en el tiempo con la manifestación llevada a cabo por la entidad en Madrid hace apenas un par de semanas para reclamar medidas de protección de las playas de la costa del Mediterráneo que permitan su recuperación, además de servir para mostrar la oposición a la actual Ley de Costas, calificada de «destructora y confiscatoria».

«No se trata, además, de un problema de cambio climático. Esto es anterior al cambio climático, que también. Pero va mucho más allá». Dicho de otra forma, la pérdida de arenales y, por consiguiente, los estragos que causa el oleaje y la modificación del paisaje litoral tienen el origen en la desnaturalización de los entornos costeros. «Desde el momento que canalizas o desvías, por ejemplo, el cauce de un río, ya tienes un problema». La sedimentación, básica para mantener los arenales, se interrumpen «y se agravan con los grandes espigones de puertos». Razones ambas para que el Golfo de València, rodeada por dos desembocaduras y tachonada de grandes instalaciones portuarias, haya visto alterado su perfil. «Cuando cierras el grifo de la normalidad natural, pasa esto. El reparto normal se altera».