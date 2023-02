El Partido Popular ha salido hoy a la calle para exigir la inmediata reforma de la ley del "sólo sí es sí" que ha permitido, denuncian, "la rebaja de condenas a más de 500 agresores, 55 de ellos en la Comunitat Valenciana". Precisamente en València y Alicante se han celebrado concentraciones para exigir la reforma de la ley y la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Al acto de València, celebrado en la Plaza del Temple frente a la Delegación del Gobierno, han acudido el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón y la secretaria general del PPCV Maria José Catalá, junto a un centenar de personas.

El acto ha consistido en la lectura de un manifiesto por parte de la representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular de la Vall d'Uixó, Carmen Salvador, en el que ha asegurado que "la ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue sin dimitir, pero tampoco el presidente del Gobierno la cesa. Pedro Sánchez, PSOE y Podemos han perpetrado el mayor ataque a la seguridad de las mujeres de la España democrática". Y ha señalado que "con el dolor de las víctimas no se mercadea y que, la mejor forma de pedir perdón por esta barbaridad legislativa es, además de corregir la ley de inmediato, cesar a Irene Montero y a Ángela Rodríguez Pam. Porque las víctimas no merecen ni un minuto más un Gobierno que no les proteja".

En declaraciones a los medios, la secretaria general del PPCV Maria José Catalá ha asegurado que la concentración se convoca porque "no debe pasar ni un sólo día más sin que esta injusta ley, la peor ley de la democracia española, continúe desplegando sus efectos: de los 500 depredadores que han visto rebajada su condena o que han sido excarcelados, 55 son de la Comunitat Valenciana. Y pensamos en las 55 mujeres que ahora ven con impotencia como el depredador que fue a por ellas sale a la calle o rebaja su condena".

Catalá también considera que "no hay un hecho en la historia de la política española que sea tan nefasto para el feminismo y la historia de las mujeres como esta ley. Y que el gobierno no sea capaz de modificar de forma inmediata una ley da mucha impotencia. En nombre de tantas mujeres que nos hacen llegar su rabia e indignación. Ya está bien. Se piden dimisiones sí o sí. Exigimos una rectificación y la derogación sí o sí. Y nunca más personas incompetentes y que no saben legislar y gobiernos como el de Pedro Sánchez que no saben reaccionar. La ley ha de modificarse y derogarse".

"Que haya 55 violadores que en la Comunitat Valenciana se están frotando las manos, supone que hay 55 víctimas aterrorizadas, y una sociedad consternada por una sinrazón" Carlos Mazón - Presidente PPCV

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado que "estoy no va de otro lío en el Gobierno del PSOE con Podemos o Compromís. Ni de la chapuza y la soberbia de las ministras de Podemos y del Gobierno de Pedro Sánchez. Esto va de las víctimas. La derogación inmediata de esta ley es una cuestión de obligación moral. Que haya 55 violadores que en la Comunitat Valenciana se están frotando las manos, supone que hay 55 víctimas aterrorizadas, y una sociedad consternada por una sinrazón. No asistimos a rectificación, ni petición de perdón. Esto es una sangría contra la mujer que no tiene visos de parar, porque algunos están pensando en todo menos en la víctima. Y vamos a seguir hasta que entre algo de razón".