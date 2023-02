Dicen que una madre haría lo que fuera por sus hijos. Ante cualquier medo o adversidad sacan todas sus fuerzas y se convierten en su pilar fundamental. Por eso, el colectivo LGTBIQ+ decidió rendirles homenaje ayer en la sala Deseo 54 de València.

La mítica discoteca celebró la primera edición de la fiesta "De picos pardos", a la que los asistentes acudieron junto a sus madres. El evento contó con las actuaciones de la actriz Charo Reina, el cantante canario Daniel Tejera y las drag queens Liz Dust o La Niña del Antro, entre otros. "Las madres siempre han estado en segundo plano y, por eso, decidimos organizar este evento. Además, pueden conocer el lugar al que acuden sus hijos y el buen rollo que existe", explica el gerente Enrique Sacristán. En este sentido, el promotor José Mola reconocía a Levante-EMV que es una manera de "crear comunidad y posicionar la ciudad de València como un lugar innovador".

Al acto acudieron madres procedentes de distintos lugares de España. "Hemos venido para apoyarles, ya que no siempre pueden demostrar quiénes son y sentirse libres", reconoce Elisa Cuadrado. Esta madre de Castellón denuncia el recorte de libertades en algunos países. "Es una locura escuchar algunos pensamientos. Es difícil estar tranquila cuando viajan fuera", lamenta.

Ángela Burillo tampoco quiso perderse esta fiesta. Viajó desde Murcia con sus hermanas y amigas. "Desde que me comentó que era gay, la relación con mi hijo Fran ha sido todavía más buena". Esta madre todavía recuerda con emoción el momento. "Tenía 12 años. Se puso muy serio y me dijo que tenía que contarme una cosa", explica. Añade: "Me cogió de la mano y me explicó que le gustaban los chicos. No entendía cuál era el problema, así que lo abracé para apoyarlo".

No obstante, Ángela reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer y, por lo tanto, este tipo de eventos son un gran escaparate para el colectivo. "La gente cree que la homofobia está superada, pero no es así. Mi hijo muchas veces me ha llamado con miedo por ir cogido de la mano con su pareja", concluye.