Pedro Civera es un enamorado de la enseñanza. Un apasionado de lo suyo. Lleva 40 años siendo profesor de inglés y, aunque se jubiló hace un mes, nunca dejará de serlo. Mejor dicho, ahora lo es más que nunca, porque este docente eldense tiene 9,5 millones de alumnos virtuales. Y subiendo.

Civera siempre ha tratado de transmitir el amor por lo que hace a sus alumnos. Es de esos maestros que sabe que aprender no está reñido con divertirse, y Kahoot, un videojuego educativo que permite competir a los alumnos respondiendo preguntas, ha sido su mejor aliado desde que empezó a usarlo hace una década.

Kahoot es un proyecto creado por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim. Se trata de una especie de competición por contestar preguntas, en la que cada alumno puede crear un usuario desde su móvil mientras el profesor proyecta las cuestiones en la pizarrra. Al final se proyecta un ránking que destaca a los primeros en base a una puntuación que pone el juego.

Cada viernes, Civera pasaba un Kahoot a los alumnos de su instituto. "Yo les decía que podían olvidarse el libro, pero que no se podían olvidar de traer el teléfono cargado", explica. Y los alumnos respondían jugando y aprendiendo. "Si hablas el idioma de los jóvenes ellos te contestan, no podemos seguir dando clases como hace 40 años, y ahora mismo un móvil bien usado le puede dar mil vueltas a un libro de texto", asegura Civera.

16.000 alumnos juegan a los Kahoots de Pedro cada día: "son los alumnos de 25 institutos públicos", explica

El eldense es ese tipo de profesor del que uno se acuerda cuando llega a ser adulto. Lo que transmite al otro lado del teléfono es que es todo vocación, y que no tiene pensado parar a sus 60 años, al contrario. "Yo en mis clases he compuesto canciones, hemos cantado, hecho gymkanas, hemos leído libros, hemos jugado con el móvil y puesto vídeos. Hay mil formas de aprender, si llegas a clase y sueltas la chapa eres un torturador", añade.

Civera tiene una larga trayectoria a sus espaldas, además de profesor de inglés en varios institutos ha sido director del Cefire (Centro de formación del profesorado) y lo ha compaginado todo con ser docente en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Precursor del Lliurex

Pedro siempre ha estado a la última en cuanto a tecnología, y le apasionan todas las posibilidades educativas que ofrece. Cuenta que "con el primer sueldo que gané me compré un ordenador". Su objetivo estaba claro, quería hacer 'software educativo'.

"Pregunté en conselleria y en todos lados, pero me dijeron que eso no se podía hacer. Y de repente dos alumnos de 16 años me dijeron 'eso está chupado'". Se pusieron a ello y crearon un programa para estudiar inglés en el ordenador en el año 85, casi 30 años antes de la aparición del software educativo Lliurex, una adaptación de Linux que utilizan los ordenadores de los centros escolares públicos. Sus alumnos han crecido, y resulta que "uno de esos dos ahora es un alto cargo de la Telefónica, ya apuntaba a maneras", recuerda.

"No podemos seguir enseñando como hace 40 años, hay que cambiarlo", explica Civera

Pero no fue lo único en lo que innovó Civera. En su estancia dirigiendo el Cefire abrió una página web; quería crear una biblioteca virtual solo para profesores, en la que pudieran compartir todos los conocimientos y experiencias y enriquecerse mutuamente. "El Ministerio nos dio un premio porque teníamos una base de datos de fotos más grande que ellos", recuerda con sorna. Hoy en día esa página ya no sigue activa, pero lo estuvo 20 años.

A finales de los 80 viajó a Estados Unidos "para comprarme un CD-ROM", y tras entender esa tecnología pidió la subvención más grande que se puede pedir en el Cefire. "Con 12.000 euros me daba para comprar y enviar 12.000 CD con contenido educativo a muchos profesores", recuerda.

Rompiendo récords

Pedro ahora dedica sus mañanas a elaborar Kahoots, como es profesor de inglés tiene la posibilidad de llegar a muchísimo público. Es tal su alcance que la propia aplicación le reconoce como uno de sus socios y "verified educator" (docente verificado, en inglés). Su Kahoot con más jugadores tiene 1,3 millones y se llama "International Food". Consiste en varias imágenes de comida (por ejemplo, una hamburguesa), y varias opciones de palabras a elegir.

Otro de sus Kahoots va sobre videojuegos y lo creó junto a sus alumnos. Tiene ahora casi 200.000 jugadores. Otro de ellos consiste en identificar la pelota que aparece en la imagen con el deporte que se practica con ese balón. El día anterior de la publicación de este reportaje llegó a los 9,5 millones de jugadores, con un ritmo de 16.000 jugadores nuevos cada día. "Cada día los alumnos de 25 institutos públicos entran a mis Kahoots, yo lo mido así", explica.

Incluso ha comenzado a hacer Kahoots de Elda, su ciudad, a los que juegan también cientos de personas de la localidad. "Me han llegado a parar por la calle para pedirme que suba más", cuenta.

Lo interesante de este videojuego educativo es que te da un examen personalizado de cada alumno. "Cuando acababa el Kahoot me miraba en casa las estadísticas de cada estudiante, porque puedes ver en qué ha fallado exactamente, y a partir de ahí saber qué le cuesta más y animarle a reforzar eso. Es muy positivo porque puedes saber las carencias de cada alumno y trabajar más con él.

Kahoot habla 40 idiomas (incluído el valenciano) y hoy en día "los adolescentes viven con el móvil". Es un caladero perfecto, aunque hay muchas más aplicaciones educativas. Civera es de los docentes que piensa que todo el dinero destinado a innovación es poco, y sobre todo que "no podemos seguir dando clase como hace 40 años, eso nos valía a nosotros pero no a los jóvenes de ahora. Hay que cambiar la forma de enseñar", reivindica. Los números de Civera no paran de subir, y el mes que viene espera llegar a 10 millones.