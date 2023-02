En varios foros de meteorología y en las redes sociales algunos aficionados a la meteorología afirman que siempre llueve y nieva más del río Ebro hacia el sur (País Valencià, Els Ports (Cataluña), comunidad murciana que no hacia el norte, en Cataluña). Sucede cuando las bajas, vaguadas y gotas frías están situadas más al sur y no afectan a Cataluña y sí a las comunidades valenciana y murciana, pensamos que esta percepción del tiempo y el clima de los últimos años está sesgada, no todos los años ocurre lo mismo. veces llueve y nieva mucho en las comunidades valenciana y murciana, y, en cambio, no tenemos precipitaciones relevantes en Cataluña, e incluso hace sol, lo que sucede, por ejemplo con bajas, gotas frías situadas muy al sur o al suroeste de la zona de estudio, a menudo con el embolso de aire frío centrado en el norte de África o en el Golfo de Cádiz, y, en cambio, en otras situaciones sinópticas puede pasar al contrario, llueve y nieva mucho en el litoral y prelitoral catalán y más al sur no llueve nada. percepción que se basa en la memoria meteorológica personal, que ya sabemos que es muy mala. Sin embargo, en los últimos 2 años ha habido una fuerte sequía en gran parte de Cataluña y, en cambio, en la Comunidad Valenciana ha habido fuertes temporales de lluvia y nieve especialmente en el sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante (comarcas de la Safor, Marina Alta, Condado, Vall d'Albaida, etc.) con acumulaciones de más de 1500 mm en los últimos años en algunos lugares bien expuestos a la precipitación mientras que en la ciudad de Girona con precipitación media de 771, 9 mm desde 1884 sólo llovió 532 mm en el año 2022. En todo caso debemos afirmar que desde el año 2021 la zona de Els Ports nieva y llueve mucho más que en el resto de Cataluña, pero probablemente esto es un ciclo climático o ruido climático y habrá años en que esta zona reciba menos precipitación proporcionalmente que zonas con un clima con mayor precipitación.