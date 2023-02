Todos contra Moncloa y con la agenda real pendiente

Derribada Mónica Oltra, el emblema de Compromís, la derecha ha puesto toda la artillería en Azud. Este caso, que comienza en el entorno familiar de Rita Barberá (icono rehabilitado ahora), se ha volteado con una pieza dirigida a la financiación del PSPV. Ximo Puig ha marcado una línea de desprecio, porque los hechos investigados son de 2007 y 2008, antes de su llegada a la secretaría general (2012), pero este caso, a pesar de señalar a numerosos rostros del PP en su inicio, se ha convertido en una especie de metáfora simbólica para el PP. Salió de la Generalitat arrastrado por una ristra de casos de corrupción y quiere regresar al poder apoyado sobre la corrupción en el otro bando.

Más allá de la erosión general al sistema, Azud o el ‘solo sí es sí’ son la epidermis de la política. Por debajo, las últimas semanas dejan una serie de situaciones que invitan a reflexionar, porque existe un denominador común: el Gobierno de España frente a las posiciones de los partidos valencianos. Financiación, trasvase Tajo-Segura, regresión del litoral, el macroproyecto fotovoltaico Magda o incluso el derecho civil son asuntos en los que se observa una posición común, uniforme, pero no unida (solo en el caso de la financiación), de la política valenciana frente a la Moncloa.

El hecho da para algunas reflexiones. Una es si tras cuarenta años de autonomía puede haber germinado una cierta conciencia colectiva (nacional o patriótica, según ideologías) ante un centro que decide en demasiadas ocasiones sin contar suficiente con el territorio.

Esta sería una segunda clave: el sostenimiento en Madrid (Gobierno) de una mirada radial a pesar de las proclamas de descentralización y federalismo. Como si la inercia administrativa llevara a actuar de un modo que deja a los territorios como órganos de segundo nivel al no poder participar en decisiones que les afectan.

La política va por capas. En una inferior se mueven las decisiones de largo recorrido, las que van a marcar el futuro, y que giran en torno al cambio climático y la transición energética. Esta semana pasó por el Club de Encuentro de València el exsecretario de Estado de Energía (con el PP de Aznar) Nemesio Fernández-Cuesta. La primera parte de su intervención certificó que no hay vaivenes ya en los grandes partidos (otra cosa es la ultraderecha) sobre la crisis climática y la urgencia de la descarbonización. Más de diez años después del impuesto al sol, ahora sí, las energías renovables son la solución. Y no solo eso, son la gran oportunidad de revertir la dependencia energética. Pero el debate también plasmó el momento actual de necesidad de orden en un terreno que se empieza a conquistar. Fernández-Cuesta comentó cómo una planta eólica había tenido que destinar una persona a detener los molinos cuando se acercaba una determinada ave y una parte de la audiencia lo asumió como una exageración naturalista.

En ese momento estamos. En si la gran economía, que ya tiene claro que las renovables son un gran negocio, logra un modelo donde la prioridad es el rendimiento financiero (depredador, en resumen). O en si se consigue un modelo que no conciba como una pérdida de dinero el respeto al territorio, que incluye flora, fauna y paisaje. Que observe como una oportunidad (y no una exageración) parar los molinos o no instalar unas placas solares para preservar algo de lo que nos ha constituido. Y para ello, lo necesario sería un gran pacto social y económico. Para avanzar en un desarrollo pacífico y no acabar en una guerra ‘verde’.

Lo mismo se observa con la regresión del litoral. El avance del mar es imparable, reponer cada año paseos marítimos parece una solución estéril. Los alcaldes (de distintos partidos) se quejan ante Costas (Gobierno), pero más que posiciones comunes, lo necesario es ya un acuerdo amplio para una retirada pactada de muchas construcciones de la primera línea de playa. Si no, lo acabará haciendo el mar. Esas cuestiones lejanas a la epidermis política son las que pueden quedar arrastradas en una campaña permanente.