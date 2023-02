El somni d’una xiqueta del 1934

Les colònies escolars sempre han sigut una oportunitat per a xiquetes i xiquets per a gaudir de la natura, jugar i aprendre. Però fa quasi un segle, quan les possibilitats de moltes famílies de classe treballadora eren reduïdes, prenien també especial rellevància com a mitjà per a enfortir la seua salut a través d’una alimentació equilibrada i l’activitat física. Aquestes començaren a ser organitzades a terres valencianes a partir del 1906, com arreplega José Ignacio Cruz (2012), en un moment en què les nostres poblacions encara conservaven gran part dels seus encants.

Una de les xiquetes que van acudir-hi a una d’aquestes activitats va ser Josefa Cubells Gironés (València, 1927-2011), una veïna del barri de Marxalenes de València que el 1934, amb set anys, somiava en anar de colònies a l’estiu a prop de la platja. La seua persistència va donar els seus fruits, encara que els seus pares la van convéncer de què triara un destí d’interior per a deixar oportunitat a altres infants que no vivien a prop de la mar. És per això que Fineta, com l’anomenaven a sa casa, va poder visitar la pintoresca població de Navajas, quedant encisada de la bellesa natural de les seues zones boscoses, de les seues fonts com la dels Trece Caños o la del Curso o de la cascada de El Salto de la Novia, a la vora del riu Palància.

Aquesta colònia escolar de vacances va ser una de les organitzades aquell any per l’Ajuntament de València, una de les entitats que aleshores les impulsava. Els colons van partir en autobús des de la casa consistorial l’1 d’agost del 1934 amb la presència de l’aleshores alcalde, Vicente Lambies Grancha (Bunyol, ca.1885-València, 1969), acompanyat per regidors com Vicente San Vicente Montoso, encarregat d’aquesta activitat. A més a més, aquesta va ser dirigida pel mestre municipal Carmelo Martínez Puchalt (Catarroja, 1886 - València, 1976), al qual els quaranta escolars anomenaven carinyosament pel malnom de don Caramelo i que anava recolzat, en qualitat d’auxiliar, pel docent Joaquín Barrachina Pérez.

Josefa Cubells Gironés va viure a Navajas uns dies plens de bons records amb molts moments de jocs i excursions, així com l’anècdota de què les famílies benestants que estaven residint en aquell moment per la zona, els visitaven i els portaven pastissos els diumenges. Per contra, aquesta bonica experiència contrasta amb la duresa de la Guerra Civil i la Postguerra que va viure, al principi de la qual es va veure obligada a posar-se a treballar, amb tretze anys, per ajudar a mantenir a la seua família. A aquest fet se sumarà la primerenca pèrdua de sa mare, pocs anys després, pel que es va veure obligada a fer-se càrrec també de gran part de les seues germanes i germans en ser la primogènita. No obstant això, de més gran, va poder tornar a visitar aquest idíl·lic indret de l’Alt Palància per a rememorar aquells dies de felicitat, on no existien les preocupacions i els protagonistes eren únicament els moments de diversió que tot infant hauria de poder gaudir i que ella no va oblidar mai.