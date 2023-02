Economía, Agricultura y Vivienda lideran la lista de las conselleries menos transparentes

Las Conselleries de Economía, Agricultura y Vivienda tienen el dudoso honor de ser las que menos transparentes se muestran cuando el Síndic de Greuges, Ángel Luna, les traslada expedientes de queja, requerimientos de información o resoluciones de consideraciones. Según las estadísticas a las que se puede acceder en la propia página web del defensor del pueblo autonómico, la clasificación de los departamentos del Consell que son más reticentes a compartir información la continúan los de Hacienda y Justicia. Estas estadísticas hacen referencia a los expedientes ya cerrados entre el 1 de enero de 2022 y la actualidad.

La Conselleria de Economía no ha dado ni una sola respuesta al Síndic. De las 26 quejas que se han cerrado, no ha colaborado en ninguna de ellas. En cuatro, además, ni ha respondido al requerimiento de información del defensor del pueblo ni tampoco a las resoluciones de consideraciones a la Administración.

La segunda posición la ocupa Agricultura, que tan solo ha colaborado en un expediente de queja de los veinte cerrados por Luna, lo que quiere decir que no ha colaborado en el 95% de los casos que se le han presentado. El podio lo cierra Vivienda, que de 47 quejas no ha colaborado en 31 de ellas, lo que representa dos tercios del total. Fuera de los tres primeros puestos aparece Hacienda, en cuarta posición. De las diez quejas cerradas, no ha colaborado en seis expedientes, el 60 % de los casos.

Tras Hacienda, se sitúa Justicia, que de 53 quejas no ha colaborado en 19 expedientes, un 36 %.

Tras estos cinco departamentos aparecen otras tres conselleries con una particularidad, ya que son las que, por el tipo de sectores a los que se dirigen, más quejas generan: Igualdad, Educación y Sanidad. Entre ellos, de todos modos, también existe una gran diferencia entre el volumen del área de la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, y los otros dos. Igualdad es, de largo, la que recibe más número de quejas denunciadas al Síndic por los ciudadanos. Sin embargo, su falta de colaboración con el defensor del pueblo apenas supera el 10 %.

De un total de 800 expedientes de queja cerrados, Igualdad no ha colaborado en 90 casos, lo que supone un 11,25% del total. Educación acumula 197 expedientes de queja cerrados, de los que no ha colaborado en 19, el 9,64 % de la cantidad global.

Por último, Sanidad cuenta con 176 quejas cerradas, de las que no ha colaborado con 24 expedientes de queja, un 13,64 % del total. Las consellerias de Política Territorial, Innovación y Transparencia no aparecen recogidas en las estadísticas de la institución, ya que no han recibido quejas ciudadanas.

En este contexto cabe recordar que los encontronazos entre el Síndic e Igualdad han sido muy sonados, sobre todo en los tiempos en los que la exvicepresidenta Mónica Oltra se encontraba al frente de la conselleria. Con su relevo por Mas, la relación institucional mejoró mucho. Prueba de la declaración de intenciones de la crevillentina de reconducir el trato es que una de las primeras reuniones que mantuvo, tras relevar a Oltra, fue con el propio Luna. Pese a este cambio de rumbo, el Síndic le dio un nuevo revés a Igualdad hace un par de semanas y volvió a acusar a la conselleria de obstaculizar una de sus investigaciones, a raíz de una reclamación sobre un centro de día.

La falta de colaboración de las conselleries que se desprende de las estadísticas de la web de la institución vienen a confirmar las denuncias que lleva haciendo el Síndic desde hace mucho tiempo, que ha arremetido contra las administraciones por su falta de transparencia. Una actitud que también afecta a los consistorios valencianos, por lo que «no se puede consentir que desprecien las normas básicas del funcionamiento de la democracia», sentenció Luna.